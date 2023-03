Il Commissario Ricciardi 2 come finisce: Enrica non sa

Il finale de Il Commissario Ricciardi 2: come finisce la storia con Enrica e perché il personaggio di Lino Guanciale rischia di morire

Come finisce l’ultima puntata de Il Commissario Ricciardi 2 con Lino Guanciale è spiazzante. L’episodio finale della seconda stagione della fiction Rai ispirata ai romanzi di Maurizio De Giovanni si intitola Rondini d’inverno. La storia del protagonista si è intrecciata sempre più all’avanzare del fascismo in Italia. Nel penultimo episodio, infatti, Ricciardi è stato prelevato dalle camicie nere e interrogato, dopo aver trovato il coraggio di confessarsi con Enrica. A metterlo nei guai è stata Livia, che lo ha denunciato ipotizzando la sua omosessualità, arrabbiata dopo il suo rifiuto amoroso. Il caso dell’ultima puntata de Il Commissario Ricciardi 2 è inerente un omicidio avvenuto in teatro, dove un’attrice è stata uccisa da un colpo di pistola sparato da suo marito, compagno di scena. L’arma doveva essere caricata a salve ma così non è stato e l’uomo è divenuto il principale indiziato. Ad aumentare i sospetto contribuisce il fatto che sua moglie gli era infedele. Il Commissario Ricciardi però non si arrende alle apparenze, scoprendo come l’assassino sia la fidanzata dell’amante della vittima, anche lei membro della compagnia, aiutata da sua madre, custode dei camerini, nell’omicidio. Altre trame trovano spazio, come quella del dottor Bruno Modo, medico legale che si innamora di una prostituta, che viene però violentemente picchiata dal figlio, quando scopre la sua professione. I due, però, riescono infine a sposarsi. In pericolo, infine, il figlio del commissario Maione, che aveva iniziato a frequentare dei criminali di poco conto. La madre lo trae in salvo e lui, consapevole di quanto abbia rischiato, si prepara a diventare un poliziotto.

Il Commissario Ricciardi 2 Enrica

Il Commissario Ricciardi trova il coraggio di confessare i propri sentimenti ad Enrica. Dopo tanti dubbi e fraintendimenti, il personaggio di Lino Guanciale riesce a parlarle con il cuore tra le mani. Vorrebbe però fare altro, ovvero sposarla ma non riesce a trovare dentro di sé la forza necessaria per chiederle di diventare sua moglie. Per questo occorrerà attendere Il Commissario Ricciardi 3? Non è il timore che la sua Enrica possa dirgli di no e rifiutarlo a bloccare in gola la sua proposta. La verità è che il suo pensiero è rivolto in maniera fissa alla maledizione che lo attanaglia, temendo di seguire l’esempio di sua madre, passando il “dono” ai suoi figli. Tutto cambia, però, di colpo, quando si ritrova gravemente ferito dalla ballerina assassina, che lo spedisce in ospedale. In queste condizioni il Commissario Ricciardi non ha modo di perdersi in tutti i suoi ragionamenti, lasciando via libera al proprio cuore. Ciò si traduce nel chiedere la mano di Enrica a suo padre, dopo aver visto la giovane accorrere al suo capezzale. I due sono destinati a stare l’uno accanto dell’altra e viceversa, anche se confessare alla giovane la propria capacità di vedere le anime delle vittime di morti violente, ascoltando i loro ultimi pensieri, è tutt’altra cosa. Il Commissario Ricciardi 2 finisce con questo atroce segreto che resta ben custodito e il discorso rinviato alla terza stagione.