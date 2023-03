Laura Pausini dove si è sposata: il castello

Dove si è sposata Laura Pausini con Paolo Carta: il “castello” privato dove hanno celebrato il loro amore e lanciato il nuovo singolo inedito Davanti a Noi

Laura Pausini si è sposata con Paolo Carta in gran segreto e in una location da sogno, coronando così la sua storia d’amore con lo storico compagna. Dove si è sposata la cantante si è scoperto quando ha pubblicato foto e video della cerimonia privata, confermando a tutti come sia vero al 100% e non un gioco social: “Mi sono sposata”. Il momento si stava avvicinando e la cosa era nota, avendo pubblicato su Instagram anche la loro promessa d’amore, con una data ben precisa, 23 marzo 2023: “Che ogni tua promessa sia la mia, in salute e in malattia. C’è già tutto ciò che vuoi davanti a noi”. Alcune ore fa Laura Pausini e Paolo Carta, neo sposi, hanno condiviso una semplice frase in più lingue, abbiamo detto sì, corredata da uno scatto di loro in abito nuziale. La cantante si è anche esibita con suo marito davanti ai propri cari, pronunciando la loro promessa di matrimonio in musica. Un brano che ha anche già un titolo, Davanti a Noi, inedito che sicuramente troverà spazio nel suo World Tour 2023-25, che ha già annunciato online, spiegando come sarà la loro luna di miele, decisamente diversa dal solito. Invece di prendersi una pausa, la cantante è pronta a ricevere l’abbraccio dei suoi fan in giro per il mondo, affiancata dall’amore della sua vita. Dopo la pubblicazione delle partecipazioni al Comune di Roma, dov’è residente Paolo Carta, e in quello di Castello Bolognese, dove ha residenza lei, la coppia ha deciso di optare per un luogo colmo d’amore, la casa dei genitori di Laura Pausini a Solarolo in provincia di Ravenna, così da ritrovarsi in un contesto privato, dove potersi sentire del tutto liberi. Una reggia enorme, quasi un vero e proprio castello, decisamente in grado di accogliere i vari invitati, tra i quali spiccava la speciale damigella d’onore, la figlia Paola, di 10 anni, emozionata come la mamma.

Un grande amore, quello tra Laura Pausini, 46 anni, e Paolo Carta, 58 anni, che va avanti dal 2005. Fianco a fianco sul palco, si sono innamorati durante un tour a Parigi, con lui che, come sempre accade da allora, l’ha accompagnata come chitarrista. I due non hanno potuto negare il grande sentimento che provavano e nel 2006 Paolo Carta si è separato ufficialmente (è divorziato dal 2012). Una situazione complessa, che ha portato l’ex Rebecca Gallo (con la quale l’uomo ha avuto tre figli, Jader, Jacopo e Joseph) a un duro sfogo, ma da allora ne è passato di tempo e oggi i due sono più felici che mai, e nel 2013 hanno accolto la loro figlioletta Paola, che oggi ha 10 anni. Da tempo la coppia parlava di matrimonio, volendo sugellare la loro unione con le nozze e questa parte di percorso è stata raccontata in breve proprio da Lura Pausini. Con una grande sorpresa, ben 11 anni fa Paolo Carta le aveva chiesto di sposarlo, ma poco dopo la cantante è rimasta incinta e così i due hanno deciso di posticipare fino a che la piccola non sarebbe stata abbastanza grande da portare gli anelli. A luglio 2021, però, la grande sorpresa al rovescio, con la promessa di matrimonio fatta da Laura al suo Paolo, nella sua casa in Romagna. Un cerchio che si chiude, in nome dell’amore.