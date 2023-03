Mare Fuori 4 quando iniziano le riprese

Quando iniziano le riprese di Mare Fuori 4 e quando esce la quarta stagione: dal finale alternativo alle conferme del cast. Carmine Di Salvo è vivo o morto

Mare Fuori 4 si farà e come poteva essere altrimenti, dato l’enorme successo a livello nazionale della terza stagione, così amata sui social da spingere tantissimi a recuperare anche le prime due. Rosa Ricci e Carmine hanno trascinato questa terza stagione con il loro amore tormentato in pieno stile Romeo e Giulietta e il finale dell’ultima puntata, così pieno di interrogativi, ha creato un caso mediatico, soprattutto in merito al ritorno di Ciro Ricci. Vediamo però di capire quando iniziano le riprese di Mare Fuori 4 che, secondo i normali tempi di produzione, dovrebbe vedere attori e crew nuovamente sul set a metà 2023, precisamente tra maggio e giugno di quest’anno. È facile pensare come in estate ci saranno un bel po’ di video e foto sui social dei protagonisti, aumentando l’hype dei fan. Le date di inizio riprese non sono ipotizzate, sia chiaro, Mare Fuori 4 verrà girato a partire da maggio, con ogni probabilità, come ha confermato Ludovica Coscione, attrice che interpreta Teresa.

Per quanto riguarda invece la trama di Mare Fuori 4, tutto si baserà sulle scelte dei personaggi nel corso della terza stagione. Sono state gettate le basi per i nuovi episodi, che racconteranno le conseguenze delle azioni compiute. Confermate da Ivan Silvestrini le presenze di Pino e Cardiotrap, coinvolti anche nei nuovi episodi, smentendo i dubbi sul possibile addio. Non si hanno tutte queste certezze, invece, sulla presenza di Carmine Di Salvo, ovvero dell’attore Massimiliano Caiazzo. La trama dell’ultima puntata di Mare Fuori 3, insieme con il grande successo riscosso dal giovane interprete, potrebbero condurlo altrove, lasciando la serie che lo ha reso famoso. Lui però non intende fare un passo indietro e lo ah chiarito: “Spero di esserci ma ci sono tanti punti interrogativi”.

Mare Fuori 4 quando esce

Quando una serie TV amatissima finisce, è naturale che i fan si chiedano in maniera quasi istantanea quale sia la data d’uscita della nuova stagione. La fiction Rai non fa di certo differenza sotto quest’aspetto e buona parte d’Italia è già in crisi d’astinenza dopo il binge watching in streaming su RaiPlay. C’è chi spera ci sia un finale alternativo trasmesso in televisione, con due minti extra che possano dare maggiori risposte, ma questo è stato smentito, anche se forse potrebbe trattarsi di una strategia. Ad ogni modo, che ci sia o meno il grande ritorno di Ciro Ricci, la domanda resta: quando esce Mare Fuori 4. Abbiamo già detto come gli attori, giovani e veterani, e l’intera crew si ritroveranno sui set di Napoli, ormai ben noti, a partire da maggio 2023. Ecco quando le riprese ripartiranno e prenderanno forma le nuove puntate. Per il momento il cast ha spiegato di non aver ancora letto le sceneggiature ma queste verranno spedite a breve. Difficile pensare si debba attendere poi molto per la quarta stagione, almeno secondo gli standard televisivi. Se nel corso di quest’estate la serie dovesse essere completata, è facile che Mare Fuori 4 uscirà nella primavera 2024, magari ancora una volta in anteprima streaming.