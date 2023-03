Matrimonio a prima vista 2023 chi sono Irene e Matteo

Chi sono Irene e Matteo, la coppia di Matrimonio a prima vista 2023 più affiatata: hanno sofferto entrambi

Non è affatto facile ritrovarsi a condividere la vita con una persona che non si conosce affatto ma è quello che devono fare i concorrenti di Matrimonio a prima vista 2023. Irene e Matteo sono la coppia che funziona meglio in questo esperimento in onda su Real Time, ma soprattutto quella che sta provando realmente ad andare fino in fondo, vivendo a pieno l’esperienza per poi decidere. Scopriamo quindi chi sono i due che hanno maggiori chance di innamorarsi per davvero. Matteo ha 29 anni, di tre più giovane di sua moglie Irene, che ne ha 32, e secondo i tre esperti di Matrimonio a prima vista 2023, Mario Abis, Andrea Favaretto e Nada Loffredi, la loro compatibilità di coppia è del 92%. I numeri a volte mentono ma non in questo caso, o almeno sembra.

Matteo vive a Milano e lavora in banca, ma soprattutto non vive una relazione da molto tempo. Il neo sposo è infatti single da tre anni. Parlando di sé, ha raccontato d’amare molto viaggiare e ha infatti dimostrato questa propensione durante il viaggio di nozze con Irene, andando in esplorazione con lei in Egitto. In banca a Milano si occupa nello specifico di strumenti finanziari, arrivando a questa posizione con le sue sole forze, e di questo è molto fiero. Ha un’ironia tutta sua e, guardando al suo carattere, si definisce raramente di cattivo umore. Cresciuto con sua madre e due sorelle piccole, è molto in contatto con il ondo femminile. Cerca una persona che possa essere il suo +1, alla quale magari cucinare una cena romantica, visto come l’altra sua grande passione siano i fornelli.

Irene, come il suo neo sposo Matteo, vive a Milano, dove lavora come manager all’interno di una catena di ristoranti. Nonostante abbia un lavoro stabile e ben avviato, nel quale ha fatto carriera, vive ancora con i suoi genitori, ma soprattutto l’amore vero manca dalla sua vita da circa cinque anni. Ora è pronta per qualcuno di speciale come Matteo, insieme al quale poter guardare al futuro. La coppia ha alle spalle una storia famigliare non facile, il che può rappresentare un punto d’incontro molto importante. Ciò che più conta, però, è l’aver entrambi subito l’atteggiamento poco interessato dei loro precedenti partner, dai quali non si sentivano capiti.

Matrimonio a prima vista 2023 Andrea Favaretto

Inutile sottolineare come l’esperto preferito di Matrimonio a prima vista 2023 sia Andrea Favaretto. Si tratta dell’ultimo arrivato dei tre, in ordine cronologico, affiancato dal sociologo Mario Abis e dalla sessuologa Nada Loffredi. Un uomo affascinante che ha conquistato il pubblico, ricoprendo un po’ quello che è stato il ruolo di Carlo Cracco a Masterchef, ora assegnato ad Antonino Cannavacciuolo. Andrea Favaretto, 49 anni, è un esperto di seduzione e life coach, impegnato nel mondo dello sviluppo personale da 20 anni. Il suo compito a Matrimonio a prima vista 2023 è quello di interpretare gli aspetti comunicativi e relazionali delle coppie in gioco. Per quanto riguarda il suo ruolo di esperto di seduzione, ciò che Favaretto offre è il raggiungimento di una consapevolezza interiore, utile nel rapportarci in un secondo momento con gli altri. Fondatore dell’Unconventional Coaching School, è sposato felicemente da più di sei anni con Francesca Simonato. I due vivono la propria vita privata lontani dai riflettori, dedicandosi al lavoro ma soprattutto ai loro due figli, un maschio e una femmina.