Anticipazioni GF Vip 23 marzo: Oriana rompe, l’accordo 

Le anticipazioni del GF Vip 23 marzo affrontano gli attriti tra Oriana e Luca con Daniele, fuori, causa del litigio e l’accordo per il prossimo televoto

Lo scontro che non ti aspetti è al centro delle anticipazioni del GF Vip del 23 marzo: Oriana rompe con Luca per “colpa” di Daniele. Dopo mesi di idillio e grande amicizia tra la venezuelana e l’ex tronista arriva la prima incomprensione che però sembra aver lasciato delle conseguenze inaspettate. Tutto nasce da una domanda di Onestini che chiede alla prima finalista del Grande Fratello Vip se preferisce vincere il reality o uscire fuori con Daniele. Oriana, spiazzata dalla domanda, ha risposto tutte e due ma è apparsa delusa anche perché Luca ha rincarato la dose dicendo che si aspettava rispondesse di stare con Daniele. Dalla squalifica di Dal Moro i pensieri di Oriana sono tutti per il veneto, il suo tallone d’Achille come detto a Milena, perché spera che fuori ci sia un futuro tra loro e fare una domanda del genere le è sembrata una grande provocazione che non aspettava da colui che si professa un vero amico. Del resto Oriana sembra ormai concentrata solo ed esclusivamente su Daniele e su cosa succederà quando finirà il Grande Fratello Vip. La venezuelana non ha avuto notizie dalla squalifica e anche la produzione non ha aiuto nascondendo alla Marzoli cosa Dal Moro abbia fatto dal giorno della sua uscita dalla casa del GF Vip. Per questo Oriana, che si sente ancora in colpa per quanto successo, ha reputato la domanda di Onestini un colpo basso che non si aspettava e che le ha messo dei dubbi sulla onestà dell’ex Ivana Mrazova. Alla fine con la voce rotta dal pianto ha ammesso che se deve scegliere sceglie di stare bene con Daniele, insomma una vera dichiarazione d’amore. Ora in tanti sperano che Dal Moro possa trovare un accordo con la produzione e riuscire a mandare almeno un segnale a Oriana, possibilità però che appare oggi remota.

Anticipazioni GF Vip 23 marzo: Nikita Micol

Le anticipazioni del Gf Vip del 23 marzo vedono anche una lunga discussione tra Micol e Nikita con Antonella Fiordelisi argomento principale. Così come Dal Moro, anche l’addio dell’ex schermitrice non ha distolto l’attenzione nei suoi confronti e così nella casa si parla volente o nolente ancora di lei. Chi difende la Fiordelisi è la sua amica Nikita che durante una chiacchierata con Micol ha analizzato il loro rapporto ai minimi termini ipotizzando che forse le insicurezze della Incorvaia possano essere motivo di rabbia nei confronti di Antonella che appare più sicura della sua fisicità. Una teoria che la fidanzata di Edoardo Tavassi ha rimandato al mittente spiegando di sentirsi bellissima e per nulla inferiore alla Fiordelisi. Un discorso travisato che ha subito scatenato i fandom tra chi difende Nikita perché non ha minimamente pensato che Micol fosse di brutto aspetto e chi invece è prontamente intervenuto per difendere la posizione dell’Incorvaia e attaccare la Pelizon di aver avuto poco tatto. Successivamente le due hanno continuato a confrontarsi e hanno anche avuto un chiarimento ma appare chiaro come non ci sia buon sangue. Infatti dopo poco Micol e Oriana hanno iniziato a prendere in giro la voce di Nikita, venendo meno alle parole di Giaele che aveva promesso alla Pelizon che in questi giorni non si sarebbe sentita sola.

Gf Vip 23 marzo: accordo per il televoto

In attesa del risultato del televoto per la puntata di lunedì 27 marzo del Grande Fratello Vip, proseguono le grandi manovre tra i fandom dei concorrenti. Con l’eliminazione di Antonella Fiordelisi, i Donnalisi hanno deciso di schierarsi totalmente con Nikita per permettere all’influencer di conquistare un posto in finale. Un accordo chiaro e definito per supportare una concorrente che è sempre stata vicino alla fidanzata di Edoardo Donnamaria e che ha provato a tirarle su il morale nei molti momenti difficili. Non è però l’unico accordo per il televoto del 27 Marzo del Grande Fratello Vip, infatti sempre più supporter di Oriana stanno scegliendo di votare Tavassi per la grande amicizia tra Edoardo e la venezuelana. Una piccola percentuale però ha deciso di votare Alberto mentre Luca Onestini, Andrea Maestrelli e Milena Miconi sembrano decisamente fuori da ogni possibilità di vincere il televoto. Uno dei tre infatti dovrebbe essere in lizza, secondo le ultime news del GF Vip in merito ai sondaggi, per l’eliminazione nella puntata di lunedì 27 marzo.