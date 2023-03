Quello che veramente importa storia vera: Paul Newman e i bambini malati

Quello che veramente importa è un film ispirato ad una storia vera che ricorda la scelta di Paul Newman di fondare un camp per i bambini malati

Quello che veramente importa è un film in parte tratto da una storia vera e si ispira ad un eroico gesto dell’attore Paul Newman per i bambini malati, un camp che esiste ancora oggi. La pellicola è basata sulla fede che ruota attorno a un giovane uomo, Alec, che scopre di aver ereditato la capacità unica di guarire magicamente le persone. All’inizio rifiuta di credere di possedere tali capacità. Ma quando incontra Abigail, un’adolescente affetta da un cancro in fase terminale, inizia presto ad accettare ciò che ha. Sebbene la premessa possa non sembrare realistica, come la maggior parte delle storie incentrate sulla fede, Quello che veramente importa trae ispirazione dalla vita reale, soprattutto dagli incontri veri del suo creatore, Paco Arango. Il film affonda le sue radici nella realtà grazie alle sue iniziative puramente filantropiche, infatti come ha spiegato lo stesso regista Paco Arango, circa 17 anni fa ha iniziato a fare volontariato con i bambini malati di cancro. Dopo un po’ di tempo, è stato così coinvolto in questa iniziativa che alla fine ha dato vita alla sua fondazione per il cancro dei bambini in Spagna, che prende il nome da una delle sue sitcom spagnole: il Fondo Aldina.

Il suo lavoro lo ha portato presto a Paul Newman, che non è solo ricordato per la sua straordinaria carriera da attore ma anche per le sue opere di beneficenza per i bambini. La fondazione di Newman “The Hole in the Wall Gang Camp” ha raccolto più di mezzo miliardo di dollari da quando è stata avviata e il contributo di Newman alla società ha portato alla nascita del film di Paco Arango, basato sulla fede. Il regista ha ideato la sceneggiatura in modo tale da evocare non solo un sentimento di speranza, ma anche da permettere agli spettatori di godersi l’intera esperienza della visione. Come già detto, Quello che veramente importa racconta di un’adolescente di nome Abigail, affetta da un cancro in fase terminale. Inizialmente, quando Paco aveva scritto la sceneggiatura del film, aveva dato un nome diverso al personaggio di Abigail ma in seguito, dopo aver iniziato le riprese del film in Nuova Scozia, ha incontrato una donna che aveva da poco perso la figlia Abigail a causa del cancro. Per questo motivo non solo ha dedicato il suo personaggio alla vera Abigail, ma ha anche fatto una donazione all’ospedale di Halifax, dove era in cura.

Dove si trova il camp che ha ispirato il film Quello che veramente importa

La scelta del regista Paco Arango, così come il film Quello che veramente importa, è stato ispirato dalla fondazione The Hole in the Wall Gang Camp. Fondata nel 1988 dall’attore Paul Newman, offre “un diverso tipo di guarigione” a più di 20.000 bambini con malattie gravi assistendo anche i membri della famiglia in maniera completamente gratuita. Per molti di questi bambini e famiglie, Hole in the Wall offre molteplici esperienze di campo durante tutto l’anno presso la struttura di Ashford in Connecticut negli Stati Uniti, in più di 40 ospedali e cliniche, direttamente nelle case dei campeggiatori e nelle comunità e attraverso altre attività di sensibilizzazione in tutto il mondo. Ogni estate il campo offre sette sessioni di una settimana per bambini dai sette ai quindici anni con diagnosi di cancro, anemia falciforme, emofilia, disturbi metabolici e mitocondriali e altre gravi malattie e condizioni. I programmi del fine settimana che si svolgono in autunno e in primavera offrono attività di campo equitazione, canottaggio, nuoto, pesca, artigianato, tiro con l’arco, sport e attività ricreative.