Amici 2023 chi sono i professionisti: ballerini e ballerine FOTO

Chi sono i professionisti di Amici 2023: tutti i ballerini e le ballerine del serale, con una storica prima volta nel programma

Tra i tanti protagonisti del serale Amici 2023 troviamo, ovviamente, anche i ballerini professionisti, che hanno il compito di accompagnare gli alunni nelle loro esibizioni. Nel cast ci sono artisti di altissimo livello, a partire da Elena D’Amario, ormai una vera e propria icona del ballo, con alle spalle tantissime esperienze, tra cui proprio la partecipazione alla nona edizione ad Amici dove ha ottenuto la possibilità di entrare a far parte della prestigiosa compagnia Parsons Dance che ha definitivamente lanciato la sua carriera. Tra gli altri volti scuola Amici troviamo, poi, Giulia Stabile, vincitrice dalle ventesima edizione di Amici e dallo scorso anno ballerina professionista. Al suo esordio da ballerino professionista quest’anno c’è Michele Esposito, che lo scorso ha vinto la categoria ballo proprio del talent show di Maria De Filippi, cedendo il passo nella classifica generale solo ad Alex Strangis. Un altro volto molto noto nel cast dei ballerini professionisti di Amici 2023 è quello di Francesca Tocca, moglie del prof Raimondo Todaro, la cui situazione è però incerta visto che nelle ultime puntate del giornaliero la ballerina non si è vista, ma non è stata data alcuna comunicazione circa una sua assenza al serale. È apparsa solo nel guanto di sfida dei prof e sui social ha smentito le voci di una possibile gravidanza. Nel corpo di ballo di Amici 2023 troviamo, poi, Simone Nolasco, protagonista anche di altri show come Italia’s got talent e Ti lascio una canzone, Umberto Gaudino, alunno di Amici nella diciottesima edizione, e suo fratello Alessio, Francesco Porcelluzzi, che in questa edizione abbiamo visto al centro della scena come momentaneo prof di Asia in seguito al banco del pubblico, Sebastian Melo, Jody Proietti e due altri ex alunni: Jonh Erik De La Cruz ex allievo di Veronica Peparini e Talisa Ravagnani che è stata anche velina. Infine tra i ballerini professionisti di Amici 2023 vediamo anche il ritorno di Giulia Pauselli, che si era presa una pausa a causa della sua gravidanza, e la più grande novità di questa edizione di Amici: Benedetta Vari, anche se con un ruolo particolare.

Amici 2023 Benedetta Vari

Questa ventiduesima edizione di Amici è sicuramente destinata a passare alla storia per alcune prime assolute del programma. Dal citato banco del pubblico alla riammissione di Cricca in seguito alla sfida vinta con Valeria dopo il Capodanno Gate, fino alla promozione di Benedetta Vari come ballerina professionista, o almeno semi-professionista, per così dire. La giovane romana, infatti, ha partecipato a questa edizione di Amici come alunna, ma alla fine del suo percorso non è riuscita a ottenere una maglia per il serale, rimanendo, insieme a Niveo, fuori dal gruppo dei concorrenti per la fase conclusiva. Questa delusione, però, è stata immediatamente superata grazie alla notizia che sarebbe comunque andata al serale, ma con una veste inedita. La ragazza, infatti, chiamata ad affiancare Mattia nei passi a due, essendo entrambi dei ballerini di latino, resta al serale di Amici solo finché non verrà eliminato Mattia. Questa decisione è arrivata a causa delle norme anti covid, che impediscono agli alunni di avere contatti con l’esterno e quindi è stata sviluppata questa soluzione interna per non penalizzare Mattia. È la prima volta nella storia di Amici che un alunno non prende la maglia del serale, ma ci va comunque in un’altra veste. Abbiamo visto fare questo salto da ballerini che sono stati protagonisti di un’edizioni del talent e l’anno dopo sono tornati nel cast, ma nessuno era stato alunno e professionista nella stessa edizione prima di Benedetta Vari, anche se con la condizione legata alla permanenza di Mattia.