Amici 22 Mattia e Benedetta stanno insieme: la verità

La verità sui protagonisti di Amici 22 Mattia e Benedetta: il bacio ha mandato in delirio il web, ma la realtà è ben diversa

La seconda puntata del serale di Amici 22 ha regalato una bomba assoluta, capace di calamitare l’attenzione dei fan. Ieri sera c’è stato un appassionato bacio tra due protagonisti del reality di Maria De Filippi: si tratta di Mattia Zenzola e di Benedetta Vari, la ballerina che, pur non avendo ottenuto una maglia per il serale, è stata incaricata di accompagnare il ragazzo nei passi a due di latino. Al termine di un tango, i due ragazzi si sono baciati, gesto che ha letteralmente mandato in visibilio gli spettatori, spaccando la loro opinione a riguardo. C’è da specificare che questo scambio di effusioni fa semplicemente parte della scenografia e non comporta la presenza di un qualcosa in più tra i due ballerini, considerando anche il fatto che Benedetta è fidanzata e ha a più riprese parlato di questo sentimento e di questa persona durante la sua esperienza nella scuola. Non è la prima volta che una coreografia, soprattutto costruita su balli così intensi come il tango, presenti anche un contatto fisico stretto e passionale, per cui queste due labbra che si sfiorano al termine dell’esibizione non indica affatto che Benedetta e Mattia sono fidanzati, al contrario di quanto molti spettatori soprattutto su Twitter pensano e sostengono. Tra Zenzola e Vari c’è una bella amicizia e un evidente feeling sulla pista da ballo, ma non c’è nient’altro tra i due, anche se questo bacio, che ha già dominato il dibattito intorno ad Amici 22, è destinato ancora a far parlare molto.

Amici 22 Benedetta fidanzata

Ad allontanare ancora di più l’ipotesi di una liaison amorosa tra i due ballerini di latino di Amici 22 c’è il fatto che Benedetta sia fidanzata. La danzatrice, infatti, presentandosi al momento dell’ingresso nella scuola ha raccontato alcuni dettagli della sua vita e ha parlato del suo fidanzato, specificando che questo ragazzo ha anche un figlio, con cui ha un rapporto molto stretto. Uno dei momenti più intensi che la compagna di ballo di Mattia al serale ha affrontato mentre si trovava nella scuola è stato proprio quando ha ricevuto dal figlio del suo fidanzato un disegno, che ha letteralmente fatto scoppiare in lacrime la Vari. L’ex alunna di Amici 22 ha raccontato di avere avuto negli ultimi anni un rapporto complesso con la danza, attività che ha portato avanti sin da bambina, ma che ha dovuto mettere in standby per qualche anno a causa di un problema di salute che stava vivendo sua madre. Benedetta ha però iniziato ad avvertire parecchio la mancanza della sua passione e l’ha ripresa in mano, trovando con l’ingresso ad Amici una grandissima soddisfazione che ha ripagato gli sforzi degli ultimi anni e nel superare i momenti difficili che ha vissuto, per la Vari è stato molto importante il suo fidanzato e suo figlio, capaci di dare alla ballerina una grandissima forza. Questo passaggio è un chiaro segno di quanto sia forte l’amore tra Benedetta e il suo compagno e anche per questo motivo molti fan hanno polemizzato col bacio tra la ragazza e Mattia, ma come detto è una variante presente nel lavoro della danzatrice e sicuramente non avrà impatto sulla sua bellissima storia d’amore.