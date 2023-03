Amici 22 Talisa professionista: come era da velina FOTO

Nel corpo di ballo di Amici 22 si rivede Talisa Ravagnani, ex protagonista del talent: com’era da velina a Striscia la Notizia

Tra le novità del serale di Amici 22 troviamo anche una vecchia conoscenza del programma, ovvero Talisa Ravagnani, protagonista della diciannovesima edizione del talent, quando ha partecipato come allieva. Oltre a essere stata un volto di Amici, la professionista dello show di Maria De Filippi si è messa in mostra anche come velina di Striscia la Notizia, dove in qualità di velina bionda nel 2021 è stata protagonista insieme a Giulia Pelagatti. Quella di Talisa, seppure breve, è già una carriera di altissimo livello, con una grande eco internazionale. La ballerina, classe 2001, è nata a Milano, ma è cresciuta tra Dubai e Los Angeles, coltivando la sua grande passione per la danza e alimentandola con studi prestigiosi. La nuova professionista del serale di Amici 22 si forma come ballerina proprio negli Stati Uniti, ottenendo una certa notorietà anche per aver ballato nel videoclip di Look at her now, canzone di Selena Gomez, celebre cantante e attrice, protagonista della fortunata serie tv Only Murders in the Building. Al ritorno in Italia, Talisa entra nel cast di Amici 19 e dopo tutta la trafila del daytime riesce ad arrivare anche al serale, presentandosi ai nastri di partenza, data la sua grande esperienza, come una delle super favorite. In realtà l’esperienza di Talisa ad Amici 19 è terminata anticipatamente, con la ballerina che è stata eliminata alla seconda puntata, ma ciò non ha frenato la sua carriera, anzi l’ha lanciata ancora di più. Come abbiamo visto, la Ravagnani nel 2021 è entrata nel cast di Striscia la Notizia e ciò le ha dato una popolarità ancora maggiore, visto che con Giulia Pelagatti ha formato una delle coppie più amate di veline degli ultimi tempi. Ora, Talisa è tornata ad Amici, come ballerina professionista, compiendo il percorso proprio di tantissime sue colleghe e costruendo un altro tassello della sua carriera.

Talisa Ravagnani Instagram

Tutte le esperienze che Talisa Ravagnani ha vissuto le hanno garantito una grande popolarità, come testimonia il suo profilo Instagram, che conta oltre 150.000 followers. Il nickname Instagram di Talisa è talisajade_ e qui possiamo vedere molti scatti sia della vita lavorativa che quotidiana della ballerina professionista del serale di Amici 22. Tra videoclip che la vedono protagonista di coreografie, collaborazioni, partnership e scatti della sua esperienza a Striscia la Notizia, l’ex alunna di Amici 19 è molto attiva sui social, tra fotografie dei suoi bellissimi viaggi e una carrellata di video del suo amorevole gatto. Nella bio di Instagram, inoltre, è presente il celebre videoclip della canzone di Selena Gomez, vero e proprio trampolino di lancio per Talisa, che tra i suoi followers vanta moltissimi fan statunitensi, che aumentano la sua aurea internazionale. Il ritorno della ballerina nel talent di Canale 5, inoltre, è stato celebrato da moltissimi fan, che appena l’hanno notata hanno cominciato a esprimere la loro felicità su Twitter, dicendosi contenti di rivedere la ballerina dopo che, nel 2020, aveva lasciato un po’ troppo prematuramente la scuola. Rispetto al suo percorso ad Amici come concorrente e a quello da velina, Talisa è molto cambiata nel corso del tempo. Prima il suo look era più standard con lunghi capelli biondi, oggi sul palco da professionista appare invece molto più sofisticata con un make up più evidente e un taglio di capelli corto che valorizza la bellezza dei lineamenti del suo viso.