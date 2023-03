Anticipazioni Il Cantante Mascherato 2023 seconda puntata: Don Matteo

Le anticipazioni della seconda puntata de Il Cantante Mascherato 2023 in onda stasera 25 marzo: Don Matteo protagonista

Stasera 25 marzo va in onda, come di consueto su Rai 1, il secondo appuntamento con l’edizione 2023 de Il Cantante Mascherato. Le anticipazioni di questa sera presentano un incredibile crossover tra il programma di Milly Carlucci e una delle fiction storiche di Rai 1, Don Matteo, visto che ci saranno diversi protagonisti della serie al centro di questa seconda puntata de Il Cantante Mascherato. Il super ospite di stasera è infatti Nino Frassica, reduce dall’esperienza a Lol 3, che per l’occasione si ricongiunge con Flavio Insinna, membro permanente della giuria del mistery show di Rai 1. Frassica e Insinna ricompongono, dunque, la coppia protagonista delle prime stagioni di Don Matteo, ovvero quella composta dal Maresciallo Cecchini e dal Capitano Anceschi, e insieme a loro ci sarà un altro volto proveniente da Don Matteo, quello dell’attore Pietro Pulcini, che nella fiction interpreta il brigadiere Ghisoni. I tre dovranno concentrarsi su un’indagine speciale, quella sulla maschera del Criceto, perché Flavio Insinna ha il sospetto che al suo interno si celi Nathalie Guetta, la Natalina di Don Matteo, e Frassica e Pulcini aiuteranno l’ex capitano Anceschi a capire se veramente sotto la maschera del criceto c’è la loro collega. Le sorprese secondo le anticipazioni della seconda puntata de Il Cantante mascherato di stasera 25 marzo però non terminano qui, perché ci sarà spazio nuovamente per il Cantante mascherato per una notte, che vedrà protagonista una nuova coppia di vip. Nella scorsa settimana nel cuore c’erano Amanda e Stefania Sandrelli, mentre stavolta la coppia da svelare è una tra: Al Bano e Jasmine Carrisi o tra il cantante Romina Power, oppure Gianni Morandi e il figlio Marco, i Ricchi e Povero o ancora Romina Power, ma con Yari Carrisi. Proseguono le indagini, quindi, sia per il Cantante Mascherato per una notte che, ovviamente, per la sfida classica e la giuria avrà l’occasione anche di giocarsi un bonus, la Maschera d’oro, una possibilità data a Serena Bortone, Flavio Insinna e Christian De Sica, visto che nella scorsa puntata hanno indovinato l’identità del cigno, con cui i tre possono provare a smascherare un concorrente direttamente, prima dello spareggio finale. Più di una maschera, quindi, stasera potrà essere svelata: si prospetta davvero una puntata elettrizzante.

Il Cantante Mascherato 2023 chi è stato eliminato prima puntata

Sono undici, dunque, le maschere rimaste in gara in questa seconda puntata de Il Cantante Mascherato 2023. Nella prima puntata la prima identità svelata è stata quella del Cigno, che ha perso il ballottaggio finale con la Rosa, non convincendo col medley di canzoni di Patty Pravo e di Ornella Vanoni. Dopo la sconfitta e la conseguente eliminazione, il Cigno ha dovuto togliersi la maschera e al suo interno c’erano ben due vip: la grandissima attrice Sandra Milo e l’imitatorio Antonio Mezzancella. Serena Bortone, Flavio Insinna e Christian De Sica hanno, quindi, indovinato l’identità del Cigno e il pool investigativo ha iniziato la sua avventura alla grande. Stasera, dunque, si torna in scena, con i tre accompagnati dagli altri due giurati, Francesco Facchinetti e Iva Zanicchi, e anche da Sara Di Vaira e Rossella Erra, a capo della giuria popolare.