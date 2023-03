Anticipazioni Uomini e Donne Gemma e Silvio: il divano senza pudore

Anticipazioni ultima registrazione Uomini e Donne Trono Over su Gemma Silvio e la loro notte d’amore annunciata sul magazine ma…

Ultime notizie che fanno rimanere a bocca aperta quella su Gemma e Silvio che arrivano dall’ultima registrazione del Trono Over grazie alle anticipazioni. Eravamo rimasti sia vedendo le puntate in onda del dating show condotto da Maria De Filippi sia leggendo una bella intervista della dama al magazine del programma che era in preparazione una notte d’amore: la prova del nove tanto desiderata dal cavaliere che non vedeva l’ora di concretizzare il suo rapporto con la Galgani e fare quel famoso salto di qualità che da tempo chiedeva riguardo la loro frequentazione. Stando agli spoiler su Uomini e Donne pubblicati su Instagram da Lorenzo Pugnaloni, quello che è successo tra Gemma e Silvio ha dell’incredibile e non poteva che creare un importante strascico. Prima di tutto l’appuntamento romantico previsto a casa della protagonista del Trono Over a Torino è saltato, l’aspirante coppia ha deciso di vedersi a casa di lui. Il primo approccio, molto soft, per creare l’atmosfera è andato bene, è stato poco dopo però che è arrivato il colpo di scena. Silvio si è seduto sul divano a torso nudo utilizzando un linguaggio ritenuto troppo colorito da Gemma che ha dichiarato di aver avuto un blocco e così tra i due non c’è stato il tanto atteso momento di passione: la dama torinese e il cavaliere piemontese non sono andati a letto insieme e dopo questo incontro andato a finire non nei migliori dei modi c’è stato un epilogo ancora peggiore della rottura che ha mandato in lacrime la Galgani.

Anticipazioni Uomini e Donne Trono Over: la scelta di Silvio

È stata la scelta di Silvio, stando alle anticipazioni delle ultime registrazioni di Uomini e Donne Trono Over, a mandare in crisi Gemma e in visibilio il pubblico, Tina compresa. Appena messo piede in studio ha subito messo le cose in chiaro dicendo di voler rompere con la dama ancor prima che ci fosse tutto il racconto sulla notte d’amore saltata, è stata Maria De Filippi che con una stoccata involontaria ha messo una pietra tombale, almeno per il momento conoscendo la caparbietà della Galgani, sulla loro frequentazione. Proprio quando stando agli spoiler Silvio raccontava che gli unici momenti in cui ha visto Gemma più vicina e affettuosa, quindi interessata, è stato quando lui si allontanava, la conduttrice ha annunciato che per lui c’erano due belle corteggiatrici pronte a rubargli il cuore. Così le due donne sono scese in studio per presentarsi al cavaliere che ha deciso a sorpresa di tenerle non si sa per interesse o per far ingelosire la Galgani. Gemma è scoppiata in lacrime ed è uscita dallo studio, Tina non c’è stata al comportamento della dama e l’ha subito rincorsa rimproverandola di non essersi mai comportata in questo modo freddo nei confronti degli uomini in passato quando si trattava del rapporto fisico. L’ha invitata a tornare così in studio tra le lacrime della dama ancora scossa dalla decisione di Silvio. Fin dalla sua prima apparizione a Uomini e Donne, infatti, il cavaliere aveva sempre dichiarato di non essere interessato a restare nel programma e che se le cose con Gemma fossero andate male sarebbe andato via. Già in precedenza aveva rifiutato gentilmente una nuova corteggiatrice ma dopo la notte d’amore saltata ha cambiato idea e ha così deciso di conoscere due donne arrivate a Uomini e Donne appositamente per lui.