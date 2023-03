Arianna Bergamaschi chi è: dalla Disney a Centovetrine

Chi è Arianna Bergamaschi: faceva Centovetrine, la consacrazione con la Disney e la carriera in teatro

Nata a Milano l’11 novembre del 1975, Arianna Martina Bergamaschi, nota semplicemente col nome di battesimo, è una celebre cantante, divenuta famosa grazie a Centovetrine ma già piccola star grazie alla Disney e alla produzione per i più piccoli. La musica è una questione di famiglia per Arianna, che è figlia di Graziella Caliandro, nota ai più come Graziella Caly o come Nuvola, autrice e interprete di musica leggera. Anche la figlia di Graziella segue la carriera della madre e sin da piccola cerca di ritagliarsi il suo ruolo nel mondo dello spettacolo, prendendo parte a diversi spot pubblicitari, studiando danza e partecipando a diverse trasmissioni della Rai. La svolta per Arianna arriva nel 1990, quando la Disney, nel pieno della sua rinascita, la sceglie come testimonial per il mercato italiano e grazie a questa collaborazione la giovane, che al tempo aveva appena 15 anni, incide i suoi primi album, si guadagna spazio su Topolino e altre testate Disney e appare in numerosi programmi televisivi.

Per tutto il decennio Arianna rimane molto attiva e onora il suo contratto con la Disney, poi nel 1998 tenta la strada di Sanremo Giovani, arrivando terza con Ritorna e l’anno successivo, sempre all’Ariston, l’artista ottiene il quarto posto nella categoria Nuove Proposte con il brano C’è che ti amo. Con l’arrivo del nuovo millennio, la cantante scuola Disney inaugura una nuova fase della sua carriera, dedicandosi in maniera massiccia ai musical e diventando grande protagonista a teatro. Prese le misure anche come attrice, Arianna Bergamaschi nel 2009 entra a far parte del cast della storica soap opera Centovetrine, dove veste i panni di Roberta Di Leo anche lei cantante. Negli ultimi dieci anni, la cantante milanese è sbarcata con forza sul mercato internazionale, grazie a duetti con artisti del calibro di Shaggy, Flo Rida, Will. I. Am e Pitbull. Oggi Arianna è una cantante ancora estremamente attiva, protagonista di molti spettacoli, per ultimo Dracula, e diversi progetti in giro per il mondo. Sul profilo Instagram della voce che ha cantato l’inno di Mameli durante la Supercoppa Italiana 2021 tra Inter e Juventus possiamo vedere molti scatti della sua vita professionale e personale.

Arianna Bergamaschi marito

Spulciando sui social di Arianna Bergamaschi, possiamo incappare anche in Olivier Francois, marito della cantante italiana. Nato a Parigi nell’ottobre 1961, il marito di Arianna è un famoso manager, CEO del gruppo Fiat e nel board dirigenziale anche di Stellantis. La bravura di Olivier Francois nel suo lavoro è simboleggiata dal suo soprannome: il Don Draper della Chrysler. Per chi fosse meno avvezzo al mondo delle serie tv, Don Draper è il protagonista di Mad Men. La carriera dell’imprenditore francese è semplicemente pazzesca: ha ottenuto un grande numero di riconoscimenti e ha lavorato con moltissime aziende, specializzandosi proprio nel settore delle automobili e diventando il dirigente di alto rango che è oggi. Francois e Arianna si sono sposati nel 2014, scegliendo la splendida cornice di Venezia per pronunciare il fatidico sì. La città lagunare era, d’altronde, il luogo del loro primo incontro, risalente al 2007: dopo sette anni di fidanzamento i due si sono sposati e hanno coronato il loro amore con ben quattro figli: Guillaume, Arnaud, Nicolas e Alexandre.