Carol Alt e Ayrton Senna la storia d’amore

Il racconto della storia d’amore tra la supermodella Carol Alt e il pilota Ayrton Senna: le rivelazioni e la sofferenza dell’attrice

La storia d’amore tra Carol Alt, supermodella e attrice, e Ayrton Senna, leggendario pilota scomparso in un tragico incidente, è sicuramente una delle più discusse e mediaticamente importanti degli anni Novanta. La statunitense era già famosissima all’epoca, al pari del pilota, che dopo gli esordi ha vinto i suoi tre titoli mondiali alla guida della McLaren. Carol Alt e Ayrton Senna erano due personaggi estremamente in voga, eppure la loro relazione, nata nel 1990, rimase clandestina fino alla morte del campione di Formula Uno, avvenuta nel 1994. Il motivo era una relazione clandestina perché lei era sposata. È stata la stessa supermodella a parlare della relazione dopo la scomparsa del campione del mondo di Formula 1, lanciando uno scoop che all’epoca ha avuto una risonanza enorme. Carol Alt era, infatti, sposata con Ron Greschner, un famosissimo giocatore di hockey, con cui però, a quanto pare, le cose non andavano bene. Anche Ayrton Senna, negli anni della relazione con la modella e attrice, era impegnato, visto che era fidanzato con Adriane Galisteu, modella celebre per una famosissima pubblicità di McDonald’s, la quale è rimasta al fianco del pilota fino alla sua morte. Com’è abbastanza comprensibile, considerando la fama dei diretti interessati, la rivelazione della relazione tra Carol Alt e Ayrton Senna ha destato moltissimo stupore.

Carol Alt e Ayrton Senna come si sono conosciuti

Rivelando l’esistenza della relazione, Carol Alt ha anche raccontato come lei e l’uomo di punta della McLaren si sono conosciuti. Il loro incontro risale al 1990, i due erano invitati a una sfilata del celebre stilista Ferragamo a Milano e Senna si fece avanti con Carol, invitandola a cena. L’attrice protagonista di film come Via Montenapoleone e I miei primi 40 anni ha raccontato i dettagli dell’incontro a Milano in un’intervista al Corriere della Sera, rivelando che da quella sera lei e il pilota iniziarono la loro relazione clandestina che andò avanti proprio fino alla tragica scomparsa di Senna. La morte del brasiliano è sicuramente una delle pagine più tristi della storia della Formula 1: era il 1 maggio del 1994 e in calendario c’era il Gran Premio di Imola. Il pilota aveva cambiato scuderia, dalla McLaren era passato alla Williams e quel weekend di Imola era cominciato nel peggiore dei modi, con l’incidente mortale il sabato prima della gara di Roland Ratzenberger. La morte del pilota austriaco aveva chiaramente messo in dubbio il regolare svolgimento della gara il giorno dopo, ma alla fine si scelse di correre comunque e qui arrivò la tragedia con Senna che al settimo giro rimase vittima di un terribile incidente, schiantandosi contro il muro a bordo pista e morendo di lì a poco. La morte di Senna ha segnato un momento di fortissimo dolore per Carol Alt, che da lì avrebbe preso coscienza della sua infelicità e messo fine al suo matrimonio con Greschner. Alla fine riuscì anche a ritrovare l’amore, con un altro giocatore di hockey, Aleksej Jasin, vivendo però stavolta una storia molto felice.