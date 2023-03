Emanuel Lo origini: dove è nato

Le origini di Emanuel Lo: dove è nato il ballerino protagonista del serale di Amici 22 alla sua prima esperienza da professore

Emanuel Lo è uno dei professori di Amici 22, il vero nome del ballerino è Emanuele Lo Iacono e anche se il suo aspetto orientale, la sua carnagione e il suo curriculum ricco di esperienze d’Oltreoceano potrebbero ingannare le sue origini sono italiane, precisamente romane dove è nato l’11 luglio del 1979. Sin da bambino Emanuel Lo sviluppa una grandissima passione per la musica, avvicinandosi sia al canto che al ballo, ma sfondando grazie a questa seconda disciplina, grazie a cui arriva in televisione partecipando a programmi come La notte vola con Lorella Cuccarini, un’altra grande protagonista di Amici, Carramba che sorpresa e anche il Festival di Sanremo. Nella sua lunga carriera Emanuel Lo ha ballato al fianco di moltissimi artisti internazionali come Ricky Martin e Kanye West e ha anche tentato la via della musica, non abbandonando quella passione e realizzando due album tra il 2007 e il 2009, ma il successo è arrivato soprattutto grazie al ballo. Nel corso della sua carriera è stato direttore artistico di numerose trasmissioni, coreografo nell’edizione di X Factor del 2010 e di recente ha curato il tour di J Ax e Fedez. Anche con Amici la storia di Emanuel Lo è lunga, perché il ballerino è entrato per la prima volta nel cast del talent di Maria De Filippi nel 2016 e qui ha ricoperto diversi ruoli, da giudice a coach, fino a diventare in questa edizione giudice al posto della professoressa uscente Veronica Peparini. Fin da subito ha mostrato grande interesse nel talento mostrato da Samu e Maddalena, mentre i suoi modi e il suo approccio hanno convinto Megan, la prima eliminata di Amici 22, ad affidarsi di lui e cambiare prof durante il suo percorso.

Emanuel Lo fidanzata

Da parecchio tempo, il prof di Amici è fidanzato con una vera e propria icona della musica italiana: Giorgia. I due si conoscono nel 2003 quando Emanuel Lo inizia a lavorare con Giorgia come ballerino del tour Ladra di vento. La storia d’amore ha inizio nel 2004, anche se non è iniziata proprio in maniera semplicissima, visto che la voce di Oronero, in un’intervista al settimanale F, ha rivelato che inizialmente ha fatto di tutto per allontanare il corteggiamento del ballerino, ma alla fine si è lasciata andare e sicuramente ha preso la decisione giusta, visto come si è evoluta la loro relazione. Nel 2010 Giorgia ed Emanuel Lo hanno coronato la storia d’amore con la nascita del loro figlio Samuel e ancora oggi si mostrano molto felici e innamorati, come si può ben vedere anche dagli scatti che i due pubblicano insieme sui social. Giorgia ha rivelato come la storia con Emanuel Lo l’abbia fatta crescere moltissimo, aiutandola anche a limare la gelosia che era solita provare nei rapporti e vivendo così meglio la relazione. Il connubio tra il ballerino e la cantante di Parole dette male è stato, oltre che sentimentale, anche artistico, visto che i due hanno collaborato spesso, da quel primo tour insieme nel 2003 a tanti lavori successivi, come il videoclip del brano Scelgo ancora te e i singoli Dove sei e Sembra impossibile, scritti proprio insieme a Emanuel Lo.