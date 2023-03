Anticipazioni Uomini e Donne Lavinia annuncia la scelta

Dalle anticipazioni di Uomini e Donne su Lavinia Mauro l’annuncio di quando la tronista farà la sua scelta tra Alessio Campoli e Alessio Corvino: gli spoiler

Il momento tanto atteso è arrivato: dalle anticipazioni dell’ultima registrazione di Uomini e Donne di Lavinia Mauro che arrivano da Lorenzo Pugnaloni, la tronista ha annunciato la scelta o meglio che nel prossimo appuntamento con le telecamere del dating show condotto da Maria De Filippi farà la sua scelta tra Alessio Corvino, il più accreditato, e Alessio Campoli. Dunque per fare due conti su quando andrà in onda la scelta di Lavinia calcolando che verrà registrata prima di Pasqua, potrebbe essere su Canale 5 martedì 11 aprile il giorno dopo Pasquetta. Con i petali rossi della tronista si pone fine al percorso dei troni di Uomini e Donne di settembre che hanno visto Federica Aversano e Federico Dainese lasciare il programma senza scegliere mentre giovedì 16 marzo è andata in onda la scelta di Federico Nicotera che dopo lunghi tira e molla ha deciso di proseguire al di fuori del programma con Carola Carpanelli spezzando il cuore di Alice Barisciani.

Anticipazioni Uomini e Donne Lavinia ultima registrazione

Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne su come Lavinia ha maturato la decisione di fare la sua scelta, c’è stato ancora un momento di incertezza, eravamo rimasti con Alessio Corvino che non si era presentato in puntata perché stufo del fatto che la tronista dava per scontato che fossero vere le segnalazioni su di lui e la sua ex fidanzata. Il corteggiatore casertano ha chiesto di vedere la tronista e hanno fatto così un’esterna in un parco in cui lui ha spiegato di aver agito d’istinto perché ferito dalla mancanza di fiducia che dopo otto mesi del dating show la Mauro ancora prova nei suoi confronti. Alessio Corvino ha un dubbio: se dopo tutto questo tempo ancora non riesce a credergli significa che c’è qualcosa che non va. La tronista lo rassicura, si fida, solo che a volte non riesce a capire certi comportamenti. Stando agli spoiler sull’ultima registrazione è andata bene anche l’esterna con Alessio Campoli e in studio ha voluto ballare con entrambi. Si conclude così il percorso di Lavinia Mauro a Uomini e Donne con l’ultimo tassello, la discesa dei petali rossi per suggellare questo lungo periodo con un fidanzamento. Sui social già c’è il toto scelta e c’è chi ritiene che sia Alessio Corvino pensando che la tronista, come già Federico Nicotera, si sia aperta con il rivale semplicemente per testare e aspettare di essere convinta della veridicità del suo corteggiatore casertano. Al contrario c’è chi scommette sfidando i pronostici che Lavinia scelga Alessio Campoli avendo instaurato un rapporto litigioso con il biondo semplicemente perché non riusciva ad ottenere ciò che voleva ovvero che il ragazzo si comportasse come voleva lei. Un dettaglio da non sottovalutare è che con l’ex di Angela Nasti è riuscita a rivelare tutte le sue fragilità e i problemi di ansia che ha fuori dal programma. Fatto sta che a prescindere da come andrà a finire il trono di Lavinia entrambi i corteggiatori sono molto piaciuti al pubblico per la loro personalità e schiettezza e non è escluso che, nella prossima stagione del dating show, la non scelta della Mauro potrebbe essere tronista di Uomini e Donne.