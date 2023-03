Ivano Marescotti chi era: la malattia causa morte dell’attore

Morto a 77 anni per malattia Ivano Marescotti noto attore di Cado dalle nubi e Ma che bella giornata con Checco Zalone. lascia moglie e una figlia

Lutto nel mondo del cinema e dello spettacolo tutto: morto Ivano Marescotti all’età di 77 anni a causa di una malattia che purtroppo lo aveva colpito da tempo. L’attore è un volto noto per i suoi film di fama internazionale ma il pubblico generalista lo ricorda per la filmografia degli ultimi anni. L’attore è stato grande protagonista negli ultimi anni sul grande schermo per la commedia definita narrativa popolare. Solo per citare alcuni film abbiamo visto Ivano Marescotti a fianco di Checco Zalone in due pellicole diventate cult e campioni di incassi. In Cado dalle nubi era il terribile papà di Marika, strenuo leghista costretto ad accettare in famiglia il pugliese trapiantato al Nord per avere successo come cantante. In Ma che bella giornata, l’attore morto oggi era invece il Capo della Sicurezza e poi Maresciallo dei Carabinieri che doveva sopportare Checco come uomo della security nonostante non avesse le competenze. A febbraio 2022 aveva già lasciato le scene per curarsi, poco dopo si era sposato per celebrare il suo grande amore con la sua storica compagna, dopo due divorzi. Giusto un anno dopo dalla celebrazione del matrimonio, Ivano Marescotti si è spento a Ravenna il 26 marzo, ricoverato presso l’Ospedale Santa Maria delle Croci. L’attore di Johnny Stecchino lascia una moglie, Erika Lionelli, sua ex allieva di Accademia teatrale, e la figlia Iliade nata dal suo secondo matrimonio. In carriera ricordiamo per l’attore, oltre ai film con Checco Zalone, il suo ruolo in A casa tutti bene e diverse interpretazioni di calibro internazionale come Hannibal e Mr. Replay. Negli ultimi anni si era dedicato all’insegnamento di recitazione e poco meno di un mese fa aveva annunciato l’apertura dell’Accademia che porta il suo nome. La causa della morte di Ivano Marescotti è una malattia, ma non si sa quale ufficialmente, forse un tumore. Non ci sono ulteriori dettagli al momento sulla sua dipartita.

Ivano Marescotti moglie e figli

Ivano Marescotti aveva una moglie, Erika Leonelli, da giusto un anno. Era stato sposato già due volte e aveva due figli nati dai suoi precedenti matrimoni: Iliade di 20 anni di età e Mattia. Il suo primogenito maschio è stato il più grande dolore della sua vita privata, come rivelato nella sua autobiografia dal titolo Fatti Veri. Il figlio di Ivano Marescotti, Mattia, è morto a soli 44 anni a causa di un tumore che non gli ha lasciato scampo. Preso dalla sconforto e per provare a superare un lutto così atroce non ha partecipato ai funerali prendendo andare in scena a Teatro. Non è stato utile, perché l’attore non hai mai superato la morte di suo figlio nato dal suo primo matrimonio. Iliade è invece nata dall’amore per la sua seconda moglie, Ifigenia Kanara, donna di origini greche. Da bambina, quando aveva 8 anni, ha partecipato allo Zecchino D’Oro con la canzone il Sirtaki di Ikaro e oggi non ci sono notizie su cosa faccia nella vita.