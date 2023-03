Paolo Limiti moglie e figli: la vita privata

Vita privata di Paolo Limiti, moglie e figli: perché ha divorziato da Justine Mattera e qual è stato il suo grande amore artistico

Paolo Limiti aveva moglie e figli quando è morto nel 2017 si chiedono i fan, oltre ovviamente al suo noto legame con Justin Mattera. I suoi genitori di origine erano un misto di settentrione e meridione italiano, essendo sua madre siciliana e suo padre lombardo, di Milano, del quale conosciamo anche il lavoro: procuratore della Pirelli. Per quanto legatissimo al capoluogo, in realtà infanzia e adolescenza di Paolo Limiti sono intrecciati alla città di Torino, dove si è diplomato nel 1961 presso l’Istituto tecnico Amedeo Avogadro. La sua carriera ha avuto inizio come paroliere, collaborando con Jula de Palma, della quale era un grande ammiratore. Apprezzò molto le tre canzoni che scrisse per lei, incidendone una e lasciando le altre due a suo marito. Nel corso della sua vita ha collaborato soprattutto con Mina, scrivendo per lei dei veri e propri classici, tra i quali La voce del silenzio ed Eccomi.

A carriera ormai più che consolidata, Paolo Limiti aveva una moglie Justine Mattera. I due si sono sposati nel 2000 generando non pochi rumor, essendo lei una valletta in molte sue trasmissioni. Enorme la differenza d’età tra i due, di ben 31 anni, il che vuol dire che il conduttore si è sposato all’età di 60 anni, mentre sua moglie ne aveva appena 29. Le loro nozze sono durate però soltanto due anni ed è stata proprio Justine Mattera a raccontare il motivo della separazione: lei avrebbe voluto fortemente avere un figlio ma il conduttore Rai si rifiutò di diventare un “padre-nonno”. I due sono rimasti in ottimi rapporti, con la showgirl che lo ha sempre ringraziato per tutto ciò che ha fatto per lei e per la sua carriera. Dopo di lei non risultano altre relazioni nella vita privata di Paolo Limiti che non ha avuto figli.

Paolo Limiti eredità

Molto ricca, pare, l’eredità di Paolo Limiti, morto nel 2017 a 77 anni. Dopo i suoi funerali pubblici, tra i ricordi dei suoi cari e colleghi, è giunto il delicato momento di discutere della ricchezza accumulata dal conduttore nel corso dei tanti anni della sua carriera. Enorme la collezione del conduttore di Ci vediamo in tv, caratterizzata da migliaia di pezzi molto pregiati. Trovano spazio nell’elenco numerosissime videocassette e dvd, un panorama cinematografico invidiabile, che non è stato al centro di nessuna disputa tra i suoi famigliari. Il presentatore si è infatti dedicato alla beneficenza con grande frequenza e prima della diagnosi del tumore al cervello che lo ha infine ucciso, dopo nove mesi, aveva già preso accordi. Contattata la Fondazione Cineteca di Milano, aveva deciso di donare loro tutto i film acquistati nel corso della sua intera carriera.

In merito si è espresso anni fa Filippo Del Corno, Assessore alla Cultura milanese nel 2017, che ha spiegato come la Fondazione fosse impegnata nella realizzazione di un inventario, comprendente tremila pezzi tra film, foto, testi, riviste, e altro ancora. Il frutto di un collezionismo sviluppato a partire da quanto Paolo Limiti aveva appena 5 anni. In molti si sono però chiesti se l’eredità di Paolo Limiti sia andata anche all’ex moglie Justine Mattera, ma a lei non è stato lasciato nulla. È stata proprio la showgirl a parlarne, spiegando però come il presentatore le abbia donato un mestiere, per il quale gli resterà per sempre riconoscente. Questa è stata l’eredità di Paolo Limiti per lei.