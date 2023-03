Primo e secondo eliminato serale Amici 2023: seconda puntata

Due eliminati ieri sera nella seconda puntata del serale di Amici 2023: ballottaggio tra Gianmarco e Cricca, primo eliminato acclamato dal pubblico

La seconda puntata del serale di ieri sera di Amici 2023 ha visto l’eliminazione di altri due allievi. Dopo Megan e NDG anche questa la giuria ha dovuto prendere una difficile decisione interrompendo il percorso di due dei ragazzi più apprezzati di questa edizione. La serata si è svolta come al solito in tre manche con la prima che è stata subito decisiva per la prima eliminazione successivamente la seconda e la terza hanno designato i due allievi a rischio. I giudici Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi hanno aperto le danze con un gioco per decidere quale squadra avrebbe iniziato la serata. Il cantautore ha mimato un oggetto che il ballerino e la voce di Il diario degli errori hanno dovuto indovinare, il primo a riuscirci è stato Giofrè che ha determinato poi la scelta di far iniziare la serata alla squadra di Lorella Cuccarini e Emanuel Lo che hanno deciso di sfidare il team Zerbi Celentano. La prima sfida ha visto Cricca cantare E tu come stai? di Claudio Baglioni contro Ramon che ha ballato sulle note di Carmina Burana: il ballerino ha conquistato il primo punto. Successivamente Maddalena ha sfidato Piccolo G ballando sulle note di Chandelier di Sia mentre il cantante ha eseguito il brano Sotto Casa di Max Gazzè, a conquistare il punto è stata la ballerina che ha dato così il pareggio. Terza sfida decisiva con Cricca in duetto con Angelina in Hello di Adele contro Aaron in Cosa mi manchi a fare di Calcutta. A vincere è la squadra di Lorella Cuccarini e Emanuel Lo che mandano al ballottaggio nella seconda puntata di Amici 2023 i cantanti Aaron, Piccolo G e la ballerina Isobel: l’australiana si esibisce sulle note di Total Eclipse of the heart, Aaron ha cantato la sua Universale, Piccolo G il singolo Acquario. La prima a salvarsi è Isobel poi tornano a esibirsi Aaron e Piccolo G, il primo con Mi prenderò cura di te e il secondo con È Normale. Il pubblico incita proprio Piccolo G che si sorprende del supporto ricevuto in studio, nel frattempo viene inquadrato Cricca in lacrime perché commosso per l’eliminazione di uno dei due. Il primo eliminato del serale di Amici 2023 di ieri sera è Piccolo G che saluta tutti spiegando a Maria De Filippi di aver imparato tanto nella scuola e di aver capito che si può scrivere con leggerezza rimanendo sé stessi.

La seconda manche vede Lorella Cuccarini e Emanuel Lo sfidare nuovamente Alessandra Celentano e Rudy Zerbi: si parte con Angelina e Aaron che si affrontano in una comparata di musica black vinta dal biondo cantante. Arrivano poi grandi polemiche per il guanto hip hop voluto da Emanuel Lo tra Samu e Ramon sulle note di Let’s Get it Started dei Black Eyed Peas. Dopo la dimostrazione di Giulia Stabile, Alessandra Celentano spiega che ha scelto di accettare perché il coraggio non manca rispetto a chi non accetta i guanti, sottolineando però che il fidanzato di Giorgia parla solo di movimento come se non ci fosse la tecnica e questa non si impara in tre giorni. L’appunto della Celentano è sul fatto che Ramon non studia hip hop tutti i giorni ed è solo un modo per metterlo in cattiva luce. Preferisce che le cose si dicano in maniera diretta e non così. Emanuel Lo ribatte dicendo che “dice delle cose ignoranti”, la Celentano non ci sta e replica “sei tu ignorante che dici una cosa del genere”. Samu e Ramon si esibiscono e dopo le votazioni di Cristiano Malgioglio che critica comunque la scelta di Emanuel Lo e quello di Michele Bravi arriva il colpo di scena. Giuseppe Giofrè si rifiuta di votare “stiamo parlando di una cosa e niente dall’altro lato. Ramon è bravissimo in quello che fa, io che vivo questo mondo trovo questo guanto senza senso”. Emanuel Lo protesta dicendo che bisogna riscrivere le regole, Giofrè risponde piccato “Bastava sfidare Gianmarco”. Guanto di sfida annullato e si riparte con Angelina contro Gianmarco: la cantante sorprende recitando il testo Sei perfetta, il ballerino si esibisce sulle note di Come fly with me ma non può nulla contro la Mango. Il punto decisivo viene conquistato da Isobel che balla sulle note di Amore Disperato e batte il duetto di Cricca e Angelina che hanno eseguito Runnin’ di Naughty Boy. Vince così la squadra Zerbi Celentano che mandano al ballottaggio Angelina, Cricca e Samu: Angelina canta Mani Vuote, Cricca Maledetta Felicità mentre Samu ha ballato sulle note di Alba di Ultimo. Il primo a salvarsi è Angelina, gli altri due allievi non si esibiscono di nuovo e arriva il verdetto. Il primo eliminato non definitivo della seconda puntata di ieri sera Amici 2023 è Cricca che si giocherà così la permanenza nel talent al ballottaggio.

Amici 2023 seconda puntata: chi è stato eliminato

Gli allievi si siedono per lasciare spazio ai prof con il guanto di sfida a loro dedicato questa volta proposta da Celentano-Zerbi che propongono un omaggio alla musica italiana popolare. Lorella Cuccarini e Emanuel Lo scelgono di ballare sulle note di Brivido Felino di Mina e Adriano Celentano con un bacio finale che fa impazzire il pubblico in studio, Arisa e Raimondo Todaro si esibiscono con Guarda che Luna in un mix canto-ballo per esaltare il talento di entrambi. Acuto finale di Arisa con standing ovation del pubblico e complimenti di Michele Bravi. Chiudono la sfida Celentano Zerbi con un medley trash che fa divertire tutti. Il guanto dei prof viene vinto da Arisa e Raimondo Todaro grazie ai voti di Michele Bravi e Cristiano Malgioglio. Nella terza manche Celentano e Zerbi scelgono di sfidare Arisa e Raimondo Todaro: Isobel e Gianmarco ballano sulle notte di Dancing in the Moonlight e sfidano Alessio e Mattia che rispondono con Everybody needs somebody vincendo la sfida. La seconda sfida vede Isobel contro Federica che canta in duetto con Wax la canzone Without you. La ballerina australiana si esibisce sulle note di How Will I now di Whitney Houston e ottiene il punto portando il punteggio in parità. La terza e ultima sfida è tra Aaron che canta Vedo Nero contro il passo a due di Mattia e Benedetta che si concluso con un bacio inaspettato. A conquistare il punto decisivo è proprio la coppia di ballerini che permette alla squadra di Raimondo Todaro e Arisa di vincere la manche.

I due prof chiudono così le manche della seconda puntata del serale di Amici 2023 e mandano al ballottaggio Gianmarco, Aaron e Ramon. Inizia proprio quest’ultimo ballando sulle note di Sin Rumbo, poi tocca all’unico cantante della sfida che si esibisce con Se fossi un angelo e Balla balla ballerino di Lucio Dalla, infine il fidanzato di Megan balla sulla canzone Stay. Il primo a salvarsi è Aaron, il secondo eliminato non definitivo nella seconda puntata del serale di Amici 22 è Gianmarco che al ballottaggio se la vedrà con Cricca: chi perde sarà il secondo eliminato. Parte il cantante che canta il suo singolo Se mi guardi così, mentre il ballerino si esibisce sulle note di Las Vegas di Tancredi. Il premio TIM è stato vinto ancora una volta da Samu così come nella prima puntata. Tornati nella casetta Cricca e Gianmarco attendono il verdetto insieme e si confrontano dicendosi contenti a prescindere perché in caso di sconfitta uno dei due andrà avanti. Il ballerino porta con sé la sua mascotte, l’action figure di Woody da Toy Story poi sdrammatizzano l’attesa divertendosi insieme agli altri. Il secondo eliminato del serale di Amici 2023 di ieri sera è Gianmarco.