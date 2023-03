Amici 22 Mattia e Benedetta bacio appassionato ma il video divide i fan

Gli spoiler su Amici 22 mostrano un bacio tra Mattia e Benedetta a margine di un passo a due, ma le anticipazioni dividono i fan

Non è di certo la prima volta che scatta un bacio ad Amici 22 e nemmeno durante un’esibizione. La notizia che arriva direttamente dalle anticipazioni ha però dell’incredibile: Mattia e Benedetta si sono baciati sul palcoscenico più importante d’Italia, quello del serale. La dinamica rientra nella terza manche della seconda puntata in onda sabato 25 marzo che vede Zenzola protagonista di un punto decisivo portando alla vittoria finale la sua squadra e salvandola dal temuto ballottaggio per l’eliminazione. Mattia e Benedetta si esibiscono su un tango (sulle note di Roxanne così pare) e tra una camminata, una cadenza e un casque il passo a due si conclude con un bacio appassionato. Anche in questo caso non è la prima volta che una coreografia termina con i ballerini che si scambiano questo gesto di passione d’altronde nella sfida del guanto dei prof è accaduto anche tra Lorella Cuccarini e Emanuel Lo mentre in passato hanno infiammato la pista del serale di Amici Valentin e Francesca Tocca quando ancora i professionisti si potevano esibire con gli allievi. Questo bacio tra Zenzola e la Vari ha però infiammato il mondo dei social perché un video di questa portata potrebbe infastidire il fidanzato di Benedetta secondo i fan del talent condotto da Maria De Filippi. È bello vedere come i sostenitori si preoccupino anche per la vita privata dei loro beniamini che entrano così di fatto nel loro cuore come se fossero persone di famiglia. È accaduto così per la ballerina presente al serale con contratto ma senza essere concorrente.

Amici 22 Mattia e Benedetta fidanzati

Spulciando su Twitter con l’hashtag #amicispoiler è facile così vedere come nei post e nei commenti ci si interroghi su quale reazione potrebbe avere il fidanzato di Benedetta vedendola baciare Mattia. C’è anche un altro dettaglio che ha colpito non poco gli utenti su questo argomento: la dolce metà della ballerina di latino ha un figlio che potrebbe rimanere scosso alla visione di queste immagini. Ovviamente c’è anche chi rassicura i fan più agitati: Benedetta è una ballerina di lungo corso ed è al serale di Amici 22 a dimostrare tutte le sue capacità ed è stata scelta proprio per ballare i passi a due con Mattia e quindi il fidanzato è a conoscenza della situazione e comprende che il bacio che si è scambiata con il collega allievo di Raimondo Todaro è semplicemente scenografico. Leggendo le anticipazioni della seconda puntata del serale di Amici 22, senza approfondire la dinamica accaduta durante il tango, si sono chiesti se Mattia e Benedetta stanno insieme ovviamente avendo parlato già in precedenza della vita sentimentale della Vari la risposta è no. Sono due danzatori di latino molto affiatati che dimostrano con professionalità feeling nelle coreografie che sono chiamati ad eseguire. Tra i due è nata anche una bella amicizia e un affetto speciale dimostrato anche in un gesto d’affetto di cui vi abbiamo già parlato fatto da Zenzola nei confronti della Vari che vedendola agitata prima dell’esibizione di debutto l’ha abbracciata con affetto. Nulla di più però tra i due grandi protagonisti di questa edizione del talent.