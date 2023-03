Tiziana Rivale oggi: giallo su marito e figli

Vita privata di Tiziana Rivale oggi, marito e figli e perché ha ricevuto un premio in Messico: ricordate la polemica con Tiziano Ferro

I suoi fan ancora adorano Tiziana Rivale, oggi ancora cantante, e sono colmi di domande sulla vita privata dal marito ai figli. La voce di Sará quel che Sarà, 64 anni, è una famosa cantante e compositrice italiana, nata a Formia nel 1958. Canta da quando era soltanto una bambina, cimentandosi con il repertorio di grandi artiste come Ella Fitzgerald e Aretha Franklin. Il blue l’ha attratta fin da subito, riuscendo a vincere alcune gare canore ed entrando a far parte di una band rock. Il suo primo 45 giri risale al 1981 e nel 1983 ha preso parte al Festival di Sanremo, vincendolo con il brano Sarà quel che sarà. Col tempo ha avuto meno visibilità televisiva, ma Tiziana Rivale oggi è ancora una cantante fenomenale e molto amata. Non ha mai abbandonato la musica e continua a pubblicare album e singoli.

Nel 2019 ha partecipato a Tale e quale Show di Carlo Conti e il suo ultimo lavoro in studio risale al 2021, Rivale in Classic. Possiamo di certo dire come la celebre cantante abbia vissuto tante vite, decidendo di lasciarsi alle spalle l’Italia, ad esempio, dopo la vittoria al Festival di Sanremo. Il mondo discografico nostrano era decisamente indietro rispetto agli Stati Uniti, e lo è in buona parte ancora oggi, così decise di volare a Los Angeles e giocarsi le sue carte. Scelta azzeccata, considerando come il suo successo divenne internazionale, vendendo dischi in Filandia, Polonia, Messico e non solo. Proprio nel Paese sudamericano ha ricevuto il disco d’oro alla carriera nel 2019, anno in cui ha preso parte al programma di Carlo Conti, con il pubblico italiano che la considerava una meteora.

Tiziana Rivale figli

C’è tanto da dire sulla vita privata di Tiziana Rivale, ma non su marito e figli, dal momento che non se ne conoscono i nomi, così come se esistano davvero o meno. Considerando le tante esperienze vissute nel corso della sua carriera, tra Italia, Stati Uniti e non solo, è difficile pensar come non vi siano alcuni grandi amori nella sua vita. Negli ultimi anni si è ritrovata al centro di una enorme polemica, avendo lanciato dei veri e propri attacchi a Tiziano Ferro e alla sua famiglia, lamentando la scelta d’aver fatto ricorso alla gestazione per altri invece di adottare.

Molti si sono poi fiondati sui suoi social, scoprendo una serie di like a post molto discutibili. Non ha però mai svelato se sia diventata madre a sua volta, e se quindi questa vicenda l’abbia toccata nel profondo per questioni personali. Conosciamo inoltre il vero nome di Tiziana Rivale, Letizia Oliva, ma nel corso di un’intervista ha svelato come ora sia cauta nel diffondere certe informazioni private in televisione. Ha infatti raccontato come le abbiano clonato l’identità, il che le ha ovviamente comportato svariati danni, spingendola a dare il via a un procedimento penale. Oggi Tiziana Rivale non ha rimpianti e guarda al futuro con speranza, volendo continuare a cantare all’estero, dov’è apprezzatissima e, se possibile, anche in Italia, se il pubblico vorrà.