Anticipazioni Gf Vip 27 marzo: ripescaggio, eliminato flash, Oriana show

Le anticipazioni della semifinale di stasera 27 marzo del GF Vip con il giallo televoto, l’ipotesi ripescaggio e un’amara sorpresa per Oriana

Le anticipazioni della semifinale di stasera 27 marzo del Grande Fratello Vip annunciano colpi di scena. Da ormai settimane il reality vive su due dinamiche: da una parte i concorrenti ancora in rimasti in gara e che sognano la vittoria finale e dall’altra alcuni dei gieffini squalificati o eliminati dal gioco ma che continuano a lasciare il segno, stiamo parlando di Antonella e Daniele. Entrambi in un modo o nell’altro sono ancora presenti tra discussioni, appelli e promesse che li riguardano. In particolare la Fiordelisi potrebbe tornare nella Casa del GF Vip per un confronto con Micol che in questa settimana ha sottolineato ancora una volta la poca stima nei confronti della fidanzata di Edoardo Donnamaria. Proprio quest’ultimo ha defollowato da Instagram la sorella di Clizia Incorvaia amplificando ulteriormente le voci di un possibile confronto tra le due ragazze che non si sono mai amate. Del resto le anticipazioni del GF Vip di stasera 27 marzo preannunciano anche un altro confronto, quello tra Nikita e Micol dopo le parole della Pelizon sulla possibile invidia della bionda nei confronti di Antonella per quanto riguarda l’aspetto fisico. Parole che non sono piaciute alla Incorvaia e che hanno unito ulteriormente in gruppo contro Nikita che dopo una piccola apertura appare ancora una volta isolata e con solo Milena a condividere con lei chiacchiere e risate. Inoltre Oriana ha discusso con lei in confessionale per motivi futili mostrando ancora una volta la sua insofferenza nei confronti dell’ex partecipato di Pechino Express. Emblematico poi l’atteggiamento degli altri Casa che non hanno avvisato Nikita dei cori che si sentivano in suo favore dall’esterno e che ci sono stati praticamente per tutta la giornata. In serata la Pelizon ha salutato i suoi fan rivelando di aver sentito i cori ma Tavassi ha chiesto alla stessa di fare in modo di farli smettere perché non ce la faceva più ad ascoltarli. L’ennesimo atteggiamento di poca sopportazione nei confronti di Nikita che ha sottolineato come quando si tratta di altri i cori sono benvoluti e apprezzati.

Anticipazioni GF Vip 27 marzo: doppio televoto e Wilma on fire

Non c’è solo Antonella che fa parlare di sé tra gli eliminati del Grande Fratello Vip. Sono state forti le parole di Wilma Goich in un’intervista in radio dove ha attaccato i Fiordelisi ma soprattutto Oriana accusata dalla cantante di essere la causa della squalifica di Daniele Dal Moro. L’ex moglie di Edoardo Vianello non crede negli Oriele, anzi sostiene che l’unica possibilità di un futuro di coppia tra Oriana e Daniele potrebbe essere solo per fini pubblicitari. Non si esclude quindi che Alfonso Signorini possa far leggere queste parole a Oriana cercando di capire il suo stato d’animo e ritornando nuovamente sulla squalifica di Daniele dato che la venezuelana fin dall’addio alla casa dell’ex tronista non fa altro che parlare di lui sperando in un futuro insieme. Proprio la situazione della Marzoli preoccupa il suo fandom perché appare spenta e molto pensierosa, più volte ha chiesto di Daniele in confessionale ma a causa della squalifica non trapelano notizie e lo stesso Dal Moro ha evitato di parlare con tutti i media che hanno provato ad avere un’intervista. Un silenzio che pone dubbi ad Oriana e che ha minato il suo percorso nelle ultime settimane con Bebè apparsa triste, che a volte ha preferito isolarsi e che ha manifestato a più riprese di essere sempre più presa da Daniele. La sua speranza è di rivederlo appena uscirà dalla casa infatti ha anche ipotizzato la possibilità di andare direttamente a Verona da Del Moro e non partire subito per Madrid.

Le anticipazioni di stasera 27 marzo del Grande Fratello Vip parlano di una possibile sorpresa fronte televoto. I concorrenti rimasti nella Casa credono che i finalisti siano cinque ma la produzione potrebbe allargare i posti a sei. In una delle ultime puntate infatti lo stesso Alfonso Signorini aveva parlato di sei finalisti ma in tanti hanno pensato fosse un lapsus e non che dietro queste parole potesse esserci l’intenzione, da confermare, di portare a sei il numero dei concorrenti che arriveranno in finale. Proprio per questo oltre al televoto in ballo con Alberto, Andrea, Tavassi, Onestini, Milena e Nikita a contendersi un posto in finale e a decretare un eliminato, potrebbe esserci un altro televoto nel corso della puntata per decretare il quinto e sesto finalista. C’è chi ipotizza che rimanendo in quattro, ci possano essere addirittura due televoti flash in un testa a testa diretto che manderebbe i due più votati in finale e gli altri sarebbero eliminati. Tra gli scenari più ipotizzati anche un incredibile televoto flash tra Nikita e Onestini che metterebbe a confronto proprio i due che per mesi non si sono parlati.

Anticipazioni Gf Vip televoto finalista sondaggi

Come detto stasera si vota per decidere il quarto finalista del Grande Fratello Vip che si contenderà la vittoria con Oriana, Giaele e Micol. Al televoto ci sono tutti gli altri concorrenti della casa: Tavassi, Nikita, Onestini, Andrea, Milena e Alberto. Anche in questa occasione, come ormai da settimane, è scontro tra fandom con i Donnalisi che hanno virato i loro voti su Nikita unendosi così alle Nikiters con la speranza di portare la Pelizon in finale, dall’altra parte ci sono gli Incorvassi e gli Oriele che spingono per votare Tavassi per permettere al fratello di Guendalina di vivere il sogno finale con la sua Micol e con l’amica Oriana che ha sempre sostenuto e che ha provato a tirare su di morale dopo la squalifica di Daniele Dal Moro. I fan di Oriana però sono divisi perché al televoto ci sono anche Luca Onestini e Alberto De Pisis entrambi legatissimi alla venezuelana, un aspetto che potrebbe dividere i voti ed essere controproducente per tutti. I sondaggi sul televoto per il quarto finalista da decidere nella puntata di stasera 27 marzo del GF Vip vedono un testa a testa tra Nikita e Tavassi divisi da pochissimi punti percentuali. Poche speranze per gli altri almeno di clamorosi ribaltoni delle ultime ore: staccatissimi Luca e Alberto così come Milena e Andrea con gli ultimi due che dovrebbero essere i meno votati e quindi coloro che lasceranno la Casa ad un passo dalla finale.