GF Vip Antonella contro Micol: la reazione di Clizia Incorvaia

Lo scontro nella puntata di ieri sera tra Antonella e Micol ha provocato la reazione di Clizia Incorvaia che ha usato Instagram per rispondere alla Fiordelisi

Ieri sera nella puntata del 27 marzo del Grande Fratello Vip il confronto tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia ha monopolizzato totalmente le attenzioni del pubblico oltre ai due televoto che hanno decretato altri due finalisti di questa edizione. A sette giorni dall’eliminazione di Antonella, la fidanzata di Edoardo Donnamaria è tornata a farsi sentire in un confronto rude con Micol Incorvaia sua nemica nella casa. La Fiordelisi ha subito portato avanti il suo attacco rivelando alla sorella di Clizia che il suo fidanzato non segue entrambe sui social e che ha finalmente visto i video di quelli che pensava fossero suoi amici capendo tante cose di quanto successo in casa. Non contenta Antonella ha accusato Micol di essere gelosa per la sua relazione con Donnamaria essendo lei una ex e non riuscendo ad avere ciò che loro stanno costruendo. Infine per chiudere con il botto la Fiordelisi ha anche rivelato alla Incorvaia ciò che Tavassi, suo fidanzato, disse ad Edoardo nei suoi confronti e cioè che non doveva avere paura di una Panda (rivolto a Micol) quando poteva stare con una Ferrari (riferendosi ad Antonella). Il livello dello scontro ha raggiunto livelli altissimi di trash come sottolineato da tantissimi fan sui social e la stessa Micol non ha replicato totalmente a quanto detto dalla sua “nemica” perché riteneva il livello troppo basso. Si è limitata a negare ogni tipo gelosia nei suoi confronti e soprattutto a evidenziare come lei sia ancora nella Casa ed è in finale al Grande Fratello Vip mentre Antonella è fuori.

GF Vip Clizia Incorvaia risponde all’attacco di Antonella

Dopo il confronto tra Antonella e Micol nella puntata di ieri sera 27 marzo del Grande Fratello Vip non si è fatta attendere la reazione di Clizia Incorvaia. La bionda influencer non è intervenuta in prima persona con la sua voce per rispondere a quanto accadeva tra la sorella e la Fiordelisi ma ha scelto delle stories su Instagram abbastanza emblematiche per manifestare quanto realmente pensava. Il primo messaggio scelto è un proverbio in siciliano “L’aceddu ‘nta jaggia o canta pi invidia o canta pi raggia” e significa “L’uccello in gabbia o canta per invidia o per rabbia”. Successivamente la reazione di Clizia Incorvaia si è manifestata con un’altra storia in cui ha pubblicato la definizione di mitomane rivolgendosi molto probabilmente ad Antonella Fiordelisi come ipotizzato dai fan della compagna di Paolo Ciavarro. Infine ha scelto di pubblicare la favola de La Volpe e l’Uva sottolineando la morale e l’insegnamento che se ne trae e cioè che non si disprezza qualcosa quando non si riesce ad ottenere ciò che si vuole, comportamento tipico delle persone che non ammettono di non riuscire in qualcosa. Le storie di Clizia Incorvaia hanno fatto il giro dei social in particolare su Twitter dove gli Incorvassi hanno elogiato la classe e l’eleganza scelta dalla sorella di Micol per difenderla. Nessuna replica ulteriore da parte di Antonella che resta legata alla certezza che Edoardo Donnamaria ha rinnegato la sua amicizia con Clizia e Micol.