Grande Fratello Vip chi è uscito ieri sera 27 marzo: i finalisti

Due eliminati, un televoto flash e finalisti decretati nella puntata di ieri sera del 27 marzo del Grande Fratello Vip

La puntata di ieri sera 27 marzo del GF Vip ha decretato altri due finalisti del reality condotto da Alfonso Signorini. Per due concorrenti che approdano alla finale, due sono gli eliminati che sono così usciti dalla Casa. Il primo televoto ha visto coinvolti Onestini, Alberto, Tavassi, Nikita, Milena e Andrea e ha decretato il quarto finalista del Grande Fratello Vip: le prime ad essere escluse sono state Milena e Nikita poi è stato il turno di Tavassi, alla fine si sono ritrovati davanti al led Luca, De Pisis e Maestrelli. In realtà le percentuali hanno palesato una lotta tra Onestini, Milena e Andrea, chi è uscito ieri sera nella puntata del 27 marzo del GF VIP è proprio Andrea Maestrelli che ha ottenuto solo lo 0,9% delle preferenze. La Miconi ha invece conquistato l’1,3% delle preferenze, mentre Luca si è fermato al 3%. A sorpresa Alfonso Signorini annuncia che il più votato di questo televoto sarà il quarto finalista, cosa che i concorrenti in casa non sapevano. Il quarto finalista del GF VIP è Edoardo Tavassi che ha ottenuto il 54,7% e ha battuto Nikita Pelizon che ha raggiunto il 36% delle preferenze, nulla da fare per Alberto che invece si è fermato solo al 3,7%. Anche ieri sera si sono tenute le nomination che hanno decretato il televoto flash: Giaele sceglie Nikita, Luca Onestini nomina Milena, Nikita vota Alberto, Milena ricambia la nomination di Luca, infine Micol, Alberto, Tavassi e Alberto nominano Nikita. La Pelizon ha avuto cinque voti, Alberto, Milena e Onestini uno ma sono in tre quelli che vanno al televoto ed è proprio l’influencer a decidere chi portare tra i tre e decide di trascinare al televoto De Pisis, quest’ultimo ha dovuto decidere chi nominare tra Milena e Onestini e ha scelto Luca. Sono andati così al televoto flash Nikita, Alberto e Luca che al termine della puntata di ieri sera 27 marzo hanno atteso il verdetto in studio: il quinto finalista del Grande Fratello Vip è Nikita Pelizon che così raggiunge la finale insieme a Oriana, Giaele, Micol e Tavassi. Chi è uscito ed è stato eliminato dalla Casa è Luca Onestini che è stato così battuto da Alberto. Le percentuali del televoto flash sono emblematiche del seguito di Nikita che ha ottenuto il 47,6%, Alberto il 28,6% e Luca il 24%. L’ultimo televoto del GF Vip mette a confronto Alberto e Milena che si contenderanno il posto come sesto finalista di questa edizione: il verdetto verrà rivelato solo nella prossima puntata.

GF Vip cosa è successo ieri sera 27 marzo

La puntata di ieri sera 27 marzo del Grande Fratello Vip si è aperta con Antonella che in studio ha chiesto scusa per le parole della mamma che ha parlato di bullismo nei suoi confronti e soprattutto ha rivelato di aver preso le distanze da quanto detto dalla famiglia. Si passa poi ad Oriana e ai suoi dubbi sull’amicizia ritrovata tra Luca e Nikita, Onestini parla di quieto vivere ma la Pelizon vede gelosia da parte della venezuelana, ipotesi negata dalla stessa che non ha mai sopportato l’ex partecipante di Pechino Express. Sempre Oriana insieme a Luca si confrontano sulla loro amicizia soprattutto dopo una discussione dovuta al gioco obbligo o verità dove aveva chiesto se preferiva la vittoria del GF o stare con Daniele. Tutto risolto tra i due ma dallo studio spingono sulla domanda posta da Onestini con Oriana che alla fine ha detto di dare priorità alla vittoria. La prima sorpresa della serata è per Milena Miconi che rivede il marito Mauro e le figlie Sofia e Agnese, una splendida famiglia apprezzata da tutti e che hanno salutato anche gli altri concorrenti della Casa. Si è passati poi al blocco relativo a Nikita e Micol con le due che si sono confrontate su Antonella con la Pelizon che ha ipotizzato che l’antipatia tra le due nasca dal fatto che la sorella di Clizia non sia sicura della propria bellezza. Un attacco che non è piaciuto a Micol spalleggiata anche da Oriana che ha ribadito il suo parere su Nikita: per lei è falsa. La seconda sorpresa della puntata di ieri sera 27 marzo del GF Vip è per Nikita che riceve una lettera dal padre e dalla madre, un gesto inaspettato e che l’influencer non avrebbe mai sperato. I due dovevano essere presenti per fare una sorpresa dal vivo a loro figlia ma la mamma è influenzata e quindi saranno presenti alla finale. Serata di sorprese quella di ieri sera con Luca Onestini che ha ricevuto la visita del fratello Gianmarco che spera che Luca e Ivana Mrazova possano parlare di tante cose. Dopo il giro di nomination, arriva il momento del confronto tra Antonella e Micol con la Fiordelisi che attacca senza mezzi termini la Incorvaia rivelando che il suo ragazzo Donnamaria non segue più lei e la sorella su Instagram e che ha visto i video dei suoi amici nella Casa capendo tante cose che all’interno del reality non sapeva. Inoltre Antonella svela a Micol una frase che Tavassi disse nelle prime settimane della sua esperienza quando paragonò la sua fidanzata ad una Panda e la Fiordelisi ad una Ferrari. Micol reputa il livello della conversazione troppo bassa e continua a negare che sia gelosa di Antonella dopo i suoi trascorsi con Edoardo Donnamaria. Arrivano gli ultimi verdetti e in casa l’eliminazione di Luca e la proclamazione di Nikita come quinta finalista spiazza tutti nella casa con in particolare Tavassi, Micol e Oriana senza parole perché davano per certa l’uscita dal Grande Fratello Vip della Pelizon e l’approdo in finale di Onestini.