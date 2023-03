Gf Vip reazione forte di Daniele su Orietta c’entra Oriana, fan in ansia

Nella puntata di ieri sera 27 marzo GF Vip Orietta Berti ha attaccato Oriana sul suo rapporto con Daniele: Dal Moro ha la risposta pronta

Al GF Vip rimane grande protagonista Daniele Dal Moro nonostante la squalifica anche nella puntata di ieri sera 27 marzo quando con un tweet ha replicato alle parole di Orietta Berti. Non è la prima volta che l’ex tronista utilizza i social per dire la sua soprattutto considerando che dopo il suo addio alla casa è andata in rotta con la produzione perché costretto ad abbandonare il gioco senza poter salutare tutti e durante la settimana e non in puntata come accaduto agli altri. Lo stesso Dal Moro ha rivelato di aver rifiutato di mandare un videomessaggio come gli era stato chiesto per non strumentalizzare le sue parole, una presa di posizione che è stata apprezzata da tantissimi fan del programma che speravano di vederlo ancora insieme a Oriana. Gli Oriele infatti continuano a sostenere la coppia che si stava conoscendo all’interno della casa del Grande Fratello Vip e sognano che al termine della lunga esperienza fatta i due possano continuare la loro storia al di fuori. Proprio questo aspetto è al centro dell’intervento di Orietta Berti durante la puntata di ieri sera 27 marzo quando ha instillato il dubbio ad Oriana che alla sua uscita non ci sarà Daniele Dal Moro. In realtà lo stesso veneto non si è mai realmente esposto del tutto sul futuro con la venezuelana ma subito dopo la sua uscita ha pubblicato sui social la lettera che Bebè gli aveva scritto.

Gf Vip la risposta di Daniele a Orietta Berti

Proprio questo post ha fatto sognare i fan della coppia che hanno avuto conferma della possibilità che Daniele voglia conoscere Oriana anche fuori dalla casa proprio ieri sera durante la puntata del 27 marzo del GF Vip. Subito dopo la frase di Orietta alla venezuelana dove la cantante dichiarava che chissà se Dal Moro l’avrebbe aspettata, scatenando una reazione cupa da parte dell’influencer, Daniele ha immediatamente usato Twitter per rispondere a quanto detto dalla opinionista con un tweet brevissimo ma incisivo “Orietta giusto le torte…”. La frase però ha inizialmente mandato in allerta tutti gli Oriele, i fan della coppia Oriana Daniele, nonostante all’interno del tweet ci fosse l’hashtag #oriele. Infatti in tanti hanno ipotizzato che il tweet fosse arrivato dopo la proclamazione di Tavassi finalista quando la stessa Orietta aveva parlato del fatto che i più sinceri fossero andati avanti. In realtà dopo un’attenta analisi da parte dei tantissimi fan della coppia si è giunti alla conclusione che la risposta di Daniele era proprio rivolta al dubbio che l’opinionista aveva acceso ad Oriana che già da settimane non sa quale sia il pensiero di Dal Moro dato che nonostante gli appelli la produzione non le ha inviato nessuna rassicurazione. La scelta di Dal Moro ha subito scatenato gli Oriele che così hanno avuto un’altra prova del fatto che l’ex tronista voglia davvero approfondire la sua conoscenza con Oriana, una speranza che la venezuelana nutre da tempo al punto che solo qualche giorno fa aveva pensato di andare direttamente a Verona dopo la finale e non ritornare a casa a Madrid.