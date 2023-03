Gianni Minà moglie e figli: la famiglia del grande giornalista

Loredana Macchietti era la moglie di Gianni Minà morto a 84 anni: il giornalista aveva tre figlie Marianna, avuta dal primo matrimonio, Francesca e Paola

La morte di Gianni Minà a causa di un infarto ha straziato il cuore dei fan che si stringono attorno al dolore della sua famiglia, della seconda moglie Loredana Macchietti e delle sue tre figlie Marianna, Francesca e Paola. Talento di un’altra generazione di giornalismo dove contava più la notizia che l’immagine, il volto di Alta Classe è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata anche se non mancano informazioni dettagliate sulla sua sfera personale. La sua prima moglie si chiama Georgina Garcia Menocal di origini cubane, giornalista conosciuta durante il documentario su Fidel Castro probabilmente: dal loro amore è nata l’amata figlia Marianna, oggi 48 anni vive a Città del Messico e anche lei è una giornalista documentarista che ha collaborato anche con il padre in diverse produzioni come quella dedicata a Maradona. Dopo diversi anni dal divorzio e una vita dedicata al lavoro, Gianni Minà conosce Loredana Macchietti che viene dal mondo del volontariato essendo assistente sociale. Una qualità che le ha reso più facile il suo approccio alla regia, infatti oggi la seconda moglie del giornalista morto ieri è regista e così l’amore si è subito trasformato anche in sodalizio professionale con la Macchietti che ha curato tutti i progetti realizzati negli ultimi 30 anni da Gianni Minà e che il marito ha sempre lodato definendola non una collaboratrice ma il deus ex machina delle ultime sue produzioni. Dopo Cuba in the age of Obama, l’ultimo documentario prodotto insieme dalla coppia è stato Gianni Minà una vita da giornalista che come facilmente deducibile è un’autobiografia dell’ex volto Rai ovviamente sempre sulla sua sfera professionale e non privata. Il conduttore televisivo e scritto ha conosciuto la sua seconda moglie quando lei aveva 25 anni perché da studentessa aveva iniziato a collaborare con lui per un libro sulla boxe. Si sono sposati dopo solo un anno d’amore nel 1994, ad aver colpito maggiormente il giornalista è stata l’indole introversa della sua Loredana che però le permetteva di avere sempre e comunque una personalità forte. Quando erano in Italia vivevano a Roma alla Camilluccia.

Gianni Minà figlie

Le figlie di Gianni Minà sono Marianna, avuta dalla prima moglie cubana, Francesca e Paola. La primogenita del giornalista ha 48 anni e si è sposata nel 2018, ha digitalizzato tutto l’archivio del padre permettendo ai tantissimi appassionati di storia, spettacolo e cultura di poter usufruire dell’immenso materiale che vede interviste a personaggi come Federico Fellini, Mohammed Alì, Fidel Castro, Diego Armando Maradona, Massimo Troisi e Pino Daniele. Francesca e Paola invece hanno rispettivamente 25 e 23 anni e sono le figlie avute dal secondo matrimonio con Loredana Marchietti. Gianni Minà si è definito un padre felice e soddisfatto per le sue tre meravigliose figlie femmine e molto innamorato di sua moglie che riusciva a mettere in ordine le sue idee confusionarie. Le origini della famiglia del giornalista televisivo che ha fatto la storia della Rai sono siciliane, sua nonna era di Lipari e poi trasferita a Siracusa. Dopo il terremoto di Messina la donna si è poi spostata a Torino dove è nato Gianni Minà, da qui nasce il suo tifo per la squadra granata. Il legame però con la Sicilia era fortissimo infatti appena poteva si recava nell’isola per salutare amici e parenti.