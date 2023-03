Matrimonio a prima vista 2023 anticipazioni quarta puntata: intimità

Le anticipazioni della quarta puntata di Matrimonio a prima vista 2023 del 29 marzo vede un divorzio e continui litigi

Le anticipazioni della puntata di stasera 29 marzo di Matrimonio a prima vista 2023 giunto alla sua quarta puntata ha dell’incredibile per tutte e tre le coppie partecipanti al docu-reality. Partiamo con la più scoppiettante quella formata da Mattia e Giulia che vivranno un momento di forte tensione che li porterà ad un confronto che cambierà completamente il loro percorso nel programma. La luna di miele in Egitto ha portato i due sposi al buio ad una frattura che sembra insanabile, Giulia è un lamento continuo perché infelice dello sposo che le è capitato, a sua detta con nessun punto in comune con lei e troppo spinto sulla fisicità. La ragazza non è che è fredda di carattere, non riesce proprio a lasciarsi andare con lui in questo contesto e questo la sta facendo riflettere molto sull’ipotesi di lasciare il reality di Real Time dedicato alle coppie di sposi. Mattia ha reagito in una maniera molto maschile, non vuole dimostrare la delusione che sta provando con l’inizio della convivenza che vedremo nella puntata di stasera per tutti i coniugi e vuole negare a sé stesso che il matrimonio appena celebrato sta già andando a rotoli. Evitare il problema però è una soluzione che gli si ritorce contro, Giulia scopre che Mattia in un gruppo whatsapp Gennaro e Simone ha scritto di voler organizzare la festa di divorzio. Questo la manda su tutte le furie nonostante il marito provi a spiegarle che si tratta di una battuta e chiede subito un duro confronto alla presenza del team di esperti del programma.

Con le anticipazioni di Matrimonio a prima vista 2023 della puntata di stasera 29 marzo, la quarta, passiamo a Gennaro e Simona. Per la coppia napoletana c’è un grande colpo di scena, è noto che all’interno del programma di Real Time l’aria che tirava già in viaggio di nozze tra i due non era di certo un vento di passione. Difatti in Egitto le distanze sembravano incolmabili, il feeling era un’utopia e marito e moglie non riuscivano proprio a trovarsi. L’inizio della convivenza a casa di Gennaro, nella puntata di stasera 29 marzo, con queste premesse sembrerebbe essere un incubo e invece ci pensa Simona a sparigliare le carte. La ragazza decide di chiedere scusa a suo marito per il suo comportamento molto distaccato avuto in luna di miele: è vero non può negare che dal punto di vista caratteriale Gennaro non incarni il principe azzurro che aveva sempre immaginato nella sua vita e i dubbi restano ma questo non significa che non ci debba provare a trovare un punto di incontro. Infine concludiamo le anticipazioni della puntata di stasera 29 marzo di Matrimonio a prima vista 2023 con Irene e Matteo che stupiranno anche loro e non in maniera positiva. La miglior coppia di questa edizione del programma di Real Time è sicuramente quest’ultima che in viaggio di nozze ha dimostrato di saper puntare sulla curiosità di conoscersi senza trascurare le affinità caratteriali. Una sintonia sempre in crescendo che li ha portati ad essere molto affiatati, c’è un piccolo ostacolo da superare. Al rientro dalle vacanze per impegni professionali la loro convivenza slitta e Irene quando arriva a casa di Matteo per iniziare a vivere con lui viene accolta nel migliore dei modi con una romantica sorpresa. Fin qui un idillio ma il dubbio sull’intimità della coppia resta.