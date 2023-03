Anticipazioni Amici 22 serale eliminati terza puntata: i fan protestano

Anticipazioni shock per la puntata di sabato 1 aprile di Amici 22 con al ballottaggio finale per l’eliminazione Samu e Wax, l’ira social e un cambio di regolamento

Le anticipazioni che arrivano sulla terza puntata del serale di Amici 22 in onda sabato 1 aprile hanno dell’incredibile con due eliminati di lusso. La puntata si è aperta con i giudici Giuseppe Giofrè, Cristiano Malgioglio e Michele Bravi che si sono sfidati a mantenere il giusto equilibrio in una posizione di yoga. Il vincitore, ovvero il ballerino internazionale, ha scelto la busta che portava il nome degli Zerbi Cele che hanno così iniziato la loro gara sfidando i TodArisa. A sorpresa ad aprire la sfida è Aaron che canta La verità ma ad avere la meglio è Mattia che ha stupito ancora una volta, imbattuto finora al serale, con un passo a due con Benedetta e il ballerino di latino ha avuto i complimenti di Giuseppe Giofrè che si è detto meravigliato del fatto che migliora di puntata in puntata e vederlo danzare è sempre un grande piacere. Malgioglio invece ha ammesso che vedendo ballare Mattia ha avuto le vampate. I Zerbi Cele non si arrendono e insistono facendo esibire per la seconda volta consecutiva il vichingo di Twitter e chiamano in causa Alessio che non si era mai esibito da solo prima d’ora. Nonostante la magica coreografia sulle note di Supereroi di Mr Rain e i complimenti dei giudici è Aaron ad avere la meglio e ad aggiudicarsi il punto del pareggio. Alla fine a vincere la manche sono Alessandra Celentano e Rudy Zerbi che mandano al primo ballottaggio Wax, Federica e Alessio: il cantante di Arisa canta Ballerine e Guantoni, mentre il danzatore di Raimondo Todaro un pezzo del suo repertorio hip hop. La prima a salvarsi è Federica, seguita a ruota da Alessio e così il primo eliminato provvisorio della terza puntata del serale di Amici 22 in onda sabato 1 aprile è Wax che va dritto al ballottaggio finale.

Anticipazioni Amici 22 serale terza puntata: l’eliminato definitivo

Ringalluzziti dalla vittoria gli Zerbi Cele decidono per il cambio della guardia e sfidano Lorella Cuccarini e Emanuel Lo. Con il dente avvelenato per le parole della scorsa puntata che le ha rivolto il compagno di Giorgia, la nipote di Adriano Celentano apre un guanto di sfida tra Samu e Ramon sui virtuosismi che scatena il solito strascico di polemiche. Ad avere la meglio è il ballerino classico che porta a casa un punto importante per il morale vedendo poi gli sviluppi successivi. Aaron perde contro Angelina Mango e Alessandra Celentano si gioca il tutto per tutto con un terzo guanto di sfida su cui credeva molto, quello delle emozioni, che in realtà era stato proposto da Emanuel Lo durante la settimana per valorizzare Maddalena contro Isobel. Anche in questo caso scatta una lite furiosa tra l’insegnante di classico e il maestro hip hop perché quest’ultimo è stanco di sentire insultare la sua allieva da parte della prof. Anche la stessa ragazza si è detta stufa ma come era facile intuire la maestra ha risposto per le rime dicendo che i veri ballerini non si lamentano sempre come fa lei. A vincere è Isobel che determina la sconfitta dei CuccaLO: al ballottaggio vanno Angelina, Samu e Maddalena. La prima a salvarsi è la figlia di Mango che canta Lift me up di Rihanna, seguita da Maddalena. Stando alle anticipazioni della terza puntata del serale di Amici 22 in onda l’1 aprile il secondo eliminato provvisorio è Samu che così va al ballottaggio finale con Wax.

La terza manche vede protagonisti i doppiamente vincitori Zerbi Cele che sfidano nuovamente i CuccaLo: è la serata di Aaron che si esibisce nuovamente cantando un brano di Adriano Celentano L’emozione non ha voce ma a vincere è Cricca che si porta a casa il punto con Tu non mi basti mai. La doccia fredda però arriva adesso perché Alessandra Celentano chiama ancora un guanto di sfida, questa volta sulla sensualità sulle canzoni di Britney Spears, voluto da lei in settimana. A vincere però è Maddalena contro Isobel che a sorpresa non solo pareggia i conti ma chiude in anticipo la sfida condannando alla sconfitta per 2 a 0 gli avversari. Al ballottaggio arrivano Aaron, Isobel e Ramon. La prima a salvarsi non poteva che essere la ballerina australiana che stupisce i giudici con un passo a due in coppia con Sebastian, Aaron salva per secondo e Ramon nonostante una buona prestazione sulle note di Grande Amore è il terzo eliminato provvisorio della terza puntata del serale di Amici 22 in onda l’1 aprile. Tra le note di colore gli ospiti molto divertenti Nuzzo Di Biase, il guanto dei prof in cui Celentano e Zerbi cantano Furore di Paola e Chiara vestiti da galline, mentre Arisa e Todaro ballano e cantano Mambo Italiano, Lorella Cuccarini e Emanuel Lo ballano una coreografia corale insieme ai professionisti. A vincere sono proprio i CuccaLo. La prova Tim invece è stata vinta da Alessio. Vanno al ballottaggio finale per l’eliminazione Ramon, Wax e Samu. Il primo a salvarsi è il ballerino di Alessandra Celentano e così nella terza puntata del serale di Amici 22 l’eliminato è uno tra Wax e Samu che verrà svelato in casetta. Per tutto il ballottaggio finale il ballerino di Emanuel Lo ha pianto perché convinto di essere lui l’allievo che sarebbe uscito dalla scuola di Maria De Filippi. Secondo alcuni voci e spoiler l’eliminato della terza puntata del serale di Amici 22 è Samu.