Anticipazioni GF Vip 30 marzo: scandalo microfoni Incorvassi smascherati

Anticipazioni GF Vip 30 marzo verso la finale: scoppia la coppia Incorvassi dopo un gioco finito male nel van, chiesta la squalifica per Tavassi

Le anticipazioni del GF Vip verso la finale non sono solo su chi vincerà il Grande Fratello Vip, le ultime notizie che arrivano dalla casa più spiata d’Italia parlano di una forte crisi degli Incorvassi, del nuovo van gate con il microfono staccato e di un rischio squalifica per Tavassi. Sono due i momenti chiave: uno nato da un gioco finito male e l’altro da una domanda di Oriana Marzoli alla sua inseparabile amica del trio OMG, Micol. Edoardo Tavassi ha chiesto agli altri coinquilini di divertirsi con una sorta di quiz come “conosci il concorrente” per vedere se realmente in tutti questi mesi di condivisione degli stessi spazi si è riusciti a imparare un pochino dell’altra persona. Il problema è che il fratello di Guendalina Tavassi non è riuscito a rispondere a quasi tutte le domande riguardanti Micol a cominciare dalla sua data di nascita e sul luogo (Pordenone), in particolare per quest’ultima è stato aiutato da Giaele con un suggerimento che però la Incorvaia ha scoperto. Inizialmente Tavassi ha cercato di sdrammatizzare ma la reazione della sorella di Clizia non si è fatta attendere, delusa dal fatto che in fondo il suo fidanzato non avesse mai dato tanta attenzione ai suoi discorsi. Pian piano da gioco, il botta e risposta si è trasformato in vera e propria litigata con i due che entrati nel van. In un video che gira su Twitter si sente Tavassi discutere animatamente con Micol e accusarla di essere una sfigata perché l’ha fatto sfigurare davanti agli altri e al pubblico consegnando la vittoria del Grande Fratello Vip a Oriana.

Anticipazioni GF Vip 30 marzo: Tavassi squalifica e Micol criticata

Il problema nasce dal fatto che Edoardo aveva il microfono spento perché in un altro video si vede l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi spegnere il suo microfono e mettersi nel letto con Micol sussurrandole che in confessionale gli avevano detto che si era sentito tutto tramite il microfono della ragazza. A questo punto la stessa sorella di Clizia chiude la discussione dicendo che farà buon viso a cattivo gioco così da permettere a Tavassi di riabilitarsi agli occhi del pubblico. Inoltre quando Milena, in queste ore, ha chiesto a Micol come andasse e se avesse chiarito con Tavassi, la regia ha prontamente staccato censurando la risposta. La protesta dei fan degli altri concorrenti, compresi quelli usciti e squalificati dalla casa come Edoardo Donnamaria, è relativa al fatto che Tavassi sia già stato ammonito per aver staccato i microfoni nel van e che a questo punto dato il suo comportamento ripetuto debba essere squalificato e non protetto dalla produzione che sembra averlo anche richiamato in confessionale secondo quanto sostengono in tanti sui social. Non è tutto perché le anticipazioni del GF Vip del 30 marzo verso la finale danno un altro duro colpo agli Incorvassi. Tutto nasce da una domanda di Oriana che chiede a Micol come la coppia si è organizzata una volta uscita dalla casa. La risposta della Incorvaia ha lasciato perplessi un po’ tutti in casa perché la sorella di Clizia ha spiegato che sarà strano vedersi per 2-3 volte al mese dopo aver vissuto insieme. Infatti l’intenzione di Micol è di vedere Tavassi solo nei weekend perché non ha nessuna voglia di lasciare Milano e stare lontano dai suoi amici. Un’affermazione che è stata accolta in casa da uno strano silenzio che cela probabilmente perplessità sulla veridicità del sentimento tra i due.

Anticipazioni GF Vip 30 marzo: sondaggi televoto

A quattro giorni dalla finale, è ancora presto parlare di percentuali televoto nelle anticipazioni del Grande Fratello Vip del 30 marzo. C’è da considerare che nelle ultime ore la crisi Incorvassi ha aumentato le probabilità da parte degli altri finalisti di poter scalzare Tavassi che si giocava la vittoria con Oriana. Nikita potrebbe essere a sorpresa l’outsider, mentre Giaele e Micol appaiono staccate e difficilmente potranno ambire al primo o al secondo posto. Per quanto riguarda il nome del sesto finalista, i sondaggi televoto parlano di un testa a testa tra Alberto e Milena con varie collaborazioni tra fandom che rendono la sfida avvincente. De Pisis rischia nei consensi perché secondo alcuni “avrebbe tradito” Onestini e gli spartani, mentre la Miconi può contare sull’appoggio delle Nikiters e dei Donnalisi che spingono per farle vincere la sfida con Alberto grazie alla sua vicinanza a Nikita, unica nella casa a stare con la Pelizon che è ancora isolata dagli spartani.