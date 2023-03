Un passo dal cielo 6 dove eravamo rimasti: riassunto

Come finisce Un passo dal cielo 6, il riassunto dell’ultima stagione della fiction Rai: cosa sapere prima di vedere Un passo dal cielo 7

Ripartiamo dall’ultima puntata di Un passo dal cielo 6, così da proporre un riassunto di com’è finita l’ultima stagione della fiction Rai ambientata tra le Dolomiti. Il 20 maggio 2021 è andato in onda Lacrime nella pioggia, l’ottavo episodio della sesta stagione. Francesco sospetta che una ragazza di nome Dafne abbia ucciso Beric, uomo che lei spaccia per suo ex fidanzato. Qualcuno lo ha ucciso con un colpo di pistola e di colpo Cristoph si costituisce. Come se non bastasse, è giunto di colpo un tale Samir dalla Slovenia, spiegando a tutti d’essere il vero padre biologico di Lara, pretendendo che la figlia vada via con lui. Le sue non sono bugie e viene dimostrato come sia sua figlia a tutti gli effetti, ma soprattutto che Dafne l’aveva sottratta a lui anni prima, nel corso di una rapina messa a segno a casa dell’uomo con la sua complicità. Un caso molto complicato, con la donna che ha di fatto salvato la vita di Lara, dal momento che Oblak aveva già ucciso sua moglie e stava per far del male anche alla piccola. Le indagini proseguono e Francesco scopre che il vero assassino di Beric è Ormond, minatore che ha collaborato alla rapina di Dafne in casa di Obalk. Con il riassunto di Un Passo dal Cielo 6 arriviamo al compito della vittima era quello di indagare sulla figlia dell’uomo.

Una volta scoperta la sua posizione, aveva iniziato a ricattare Dafne e Ormond. Questi è anche l’assassino di Emma, che sapeva ogni cosa e rappresentava un grosso rischio. Francesco riesce a ritrovarsi faccia a faccia con l’uomo, pronto a vendicarsi, ma Manuela lo dissuade dal fare fuoco con la sua pistola. Ormond opta però per il suicidio, facendosi saltare in aria in miniera, con Francesco e Manuela in salvo per un pelo. Dafne e Oblak finiscono in manette, mentre Vincenzo e Carolina si lasciano andare a quel forte sentimento che provavano da tempo. Nel finale della sesta stagione di Un Passo dal Cielo vediamo Francesco tornare sulla palafitta, dove ricorda i momenti trascorsi con Emma, per poi accompagnare Manuela in stazione, essendo pronta a crescere professionalmente altrove, lontana da suo fratello.

Un passo dal cielo gli addii al cast

Sono cambiate un po’ di cose nel cast di Un passo dal cielo 7, con l’addio di Daniele Liotti che ha stupito il pubblico quando è stato annunciato l’estate scorsa. Nella sua ultima scena della sesta stagione lo abbiamo visto accompagnare Manuela in stazione, ovviamente a cavallo. Il suo personaggio era subentrato a quello di Terence Hill, e ora l’attore ha scelto di fare un passo indietro e dedicarsi ad altri progetti. Una scelta professionale come quella di Elena Sofia Ricci, che ha spinto gli sceneggiatori a muoversi in una direzione diversa. Ritroviamo infatti il personaggio di Manuela Nappi, sorella di Vincenzo, interpretata da Giusy Buscemi.

Era andata via per farsi le ossa ma ora, trascorso un bel po’ di tempi dai fatti della sesta stagione, è tornata e dovrà trovare il modo di collaborare con suo fratello. Ora è più matura e decisa, ma soprattutto ha fatto carriera ed è diventata ispettrice. È di fatto lei a prendere il posto di Francesco come co-protagonista, trasferendosi proprio nel suo capanno. Scopriamo inoltre che è stato proprio il personaggio di Daniele Liotti ad autorizzarla a trasferirsi lì. Lui è partito, trasferendosi in Slovenia dove conduce un branco di lupi, obiettivo che ha finalmente deciso di realizzare dopo la morte di Emma. Aveva già lasciato il cast di Un Passo dal Cielo Rocio Munoz Morales che invece rivediamo nuovamente nei panni di Eva nella settima stagione della serie ambientata alle Dolomiti.