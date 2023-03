Un passo dal cielo 7 chi è Gregorio: attore famoso

Chi è Leonardo Pazzagli attore che interpreta il ruolo di Gregorio in Un passo dal cielo 7: protagonista di molte fiction

Una delle new entry nel cast della settima stagione di Un passo dal cielo è Gregorio interpretato Leonardo Pazzagli, volto noto di tantissime fiction, che interpreta nella serie di Rai 1 il ruolo di Gregorio Masiero. Nato a Lecco il 5 febbraio del 1992, l’attore cresce a Siena e sin dall’adolescenza si appassiona alla recitazione, cominciando la propria formazione proprio nella città toscana seguendo corsi di recitazione frequentando dal 2009 al 2012 la Scuola Teatro Riflesso. Nel 2012 il nuovo protagonista di Un passo dal cielo 7 amplia la propria formazione con un workshop alla Actors Studio di Londra e dopo quell’esperienza frequenta prima il Centro Sperimentale di Cinematografia e poi il Laboratorio permanenza di Prete. In contemporanea agli studi, Pazzagli inizia anche ad accumulare esperienza, prima recitando a teatro e in alcuni cortometraggi e arrivando a esordire nel 2010 in televisione in Ho sposato uno sbirro 2. Come per molti giovani attori, la gavetta per Gregorio di Un passo dal cielo 7 avviene con singoli episodi di fiction famosissime, da Che Dio ci aiuti all’ottava stagione di Don Matteo, fino ai primi ruoli fissi come quelli in Il nome della rosa e in Pezzi unici. Leonardo Pazzagli ha inoltre interpretato Federico Belgrano nella fiction Furore nel 2014. Due anni dopo ha esordito al cinema nel film di Ivan Cotroneo Un bacio e tornando poi in Non c’è campo, Nessuno come noi e La freccia del tempo. Dopo tanta esperienza tra cinema, televisione e teatro, dove Pazzagli è molto attivo fino al 2015, il 2022 è l’anno della svolta per l’attore, che si fa notare grazie a diverse fiction. L’attore interpreta il ruolo di Libero in Più forti del destino e di Andrea in Fedeltà. Dopo questi famosi ruoli, per l’attore nato a Lecco arriva, dunque, anche Un passo dal cielo 7, con la possibilità di recitare in un’altra famosissima fiction della televisione italiana. Sul profilo Instagram dell’attore che fa Gregorio possiamo vedere molte foto della sua sfera professionale e anche alcuni scatti della sua vita privata. In tanti si sono chiesti se Leonardo Pazzagli fosse fidanzato ma le ultime notizie parlano di una storia ormai chiusa anni fa e nessun riferimento ad una nuova compagna.

Un passo dal cielo 7 la storia di Gregorio

Leonardo Pazzagli è, quindi, una delle novità di Un passo dal cielo 7 e interpreta il ruolo di Gregorio Masiero, un intagliatore del luogo che riesce a realizzare vere e proprie opere d’arte raccogliendo il legno che il maltempo lascia per terra e salvandolo, dunque, dalla degradazione. La vita di Gregorio viene scossa dalla terribile morte della moglie, evento drammatico che lascia l’uomo a doversi occupare da solo del suo piccolo figlio di due anni, Andrea. Preso dalla sconforto per la situazione, Gregorio rischia seriamente di perdere la bussola e mette a repentaglio anche il futuro di suo figlio, visto che l’affido del piccolo alle cure di suo padre finisce fortemente in bilico. In questa situazione molto difficile, Gregorio trova un grandissimo punto di riferimento in Manuela, che si interessa con particolare attenzione alle sorti del personaggio interpretato da Leonardo Pazzagli e di suo figlio e gli offre tutto il suo appoggio sia nella lotta per l’affido che dal punto di vista personale. Tra i due nascerà un legame saldissimo, che presto promette di trasformarsi in qualcosa di più.