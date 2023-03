Un passo dal cielo 7 chi è Nathan: Marco Rossetti l’hai già visto

Chi è Marco Rossetti interprete di Nathan in Un passo dal cielo 7: ha interpretato un famosissimo calciatore italiano

Marco Rossetti è uno dei volti nuovi del cast Un passo dal cielo 7. La fiction di Rai 1 si presenta in una veste del tutto rinnovata e proprio nella prima puntata faremo la conoscenza di Nathan, il personaggio interpretato proprio dall’attore. Marco Rossetti è originario di Roma, dove è nato l’8 settembre del 1985, e dopo aver sviluppato la passione per la recitazione, come tantissimi altri colleghi comincia la sua formazione presso il Centro sperimentale di cinematografia, vera e propria fucina di talenti in Italia, dove il nuovo volto di Un passo dal cielo 7 si diploma nel 2011. La carriera di Rossetti, in realtà, è decisamente lunga e affonda le sue radici agli inizi degli anni Duemila. Le prime esperienze del romano in scena sono a teatro, al seguito del regista Thomas Otto Zinzi che lo vuole nei suoi spettacoli Cronaca di un amore terrestre e La vendetta dell’amore, e in televisione, con la partecipazione a singoli episodi della quinta e della settima stagione di Distretto di polizia. Nel 2009 Rossetti esordisce al cinema in Liberiamo qualcosa, poi inizia a ottenere una discreta risonanza grazie al ruolo di Fabio Tagliavia in RIS Roma – Delitti Imperfetti. Dopo il diploma al Centro Sperimentale di Cinematografia, le esperienze dell’attore capitolino si moltiplicano: lo troviamo nel videoclip della famosa canzone di Emis Killa Parole di ghiaccio nel 2012, poi ancora al cinema con

L’estate sta finendo e Nomi e cognomi, ma è in televisione che Marco Rossetti ottiene i suoi ruoli più famosi grazie a tutte le fiction che ha fatto. L’attore è protagonista di Squadra Mobile, dove interpreta Riccardo Pisi, de Il Cacciatore, dove veste i panni di Leonardo Zaza, e di Speravo de morì prima, la serie su Francesco Totti, dove l’attore romano presta il volto del campione del mondo ed ex capitano della Roma Daniele De Rossi. Negli ultimi anni, Nathan di Un Passo dal Cielo 7 ha recitato in A casa tutti bene – La serie, Odio il Natale e Marco Raimondi in Black Out Vite Sospese. Se vi state chiedendo dove avete lo avete già visto la risposta è semplice: Marco Rossetti è Damiano di Doc. Ora, dopo tutte queste esperienze, arriva anche quella in Un passo dal cielo. Nel 2022, l’attore si è cimentato anche nella carriera musicale, pubblicando due singoli disponibili su Spotify. Per ciò che riguarda i social, Marco Rossetti è molto attivo su Instagram, dove pubblica parecchi scatti della sua vita quotidiana. Non è noto se Nathan di Un Passo dal Cielo 7 sia fidanzato attualmente dopo la rottura con Beatrice Arnera.

Un Passo dal Cielo 7 la storia di Nathan

Marco Rossetti è destinato a essere uno dei protagonisti della settima stagione di Un passo dal cielo. Il suo personaggio, Nathan, è al centro già della prima puntata, intitolata proprio l’uomo degli orsi, il soprannome con cui il ragazzo è noto in quanto la leggenda narra che Nathan sia stato cresciuto proprio da un’orsa. Da bambino, infatti, il ragazzo è stato ritrovato in una foresta, da sola, e poi è stato adottato da una coppia di antropologi, tornando però a vivere nella natura dopo aver raggiunto i 18 anni. Nathan si è ricongiunta proprio a un’orsa, con cui vive nella natura, ma la stabilità che il ragazzo ha raggiunto è ora a rischio. Una minaccia dal passato di Marco Rossi infatti si presenta a oscurare la sua tranquillità: si tratta di Luciano Paron, ex fidanzato della sorella Adele, che Nathan da giovane ha aggredito. L’uomo sta inquinando pesantemente la natura e ora deve fare qualcosa per risolvere la situazione e saldare anche tutte le questioni con Paron.