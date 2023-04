Annalisa prima e dopo: chirurgia FOTO

Com’è cambiata Annalisa negli anni: dagli esordi ad Amici ai look sempre più sofisticati, fino al sorprendente caschetto di Mon Amour

Il prima e dopo di Annalisa Scarrone è davvero importante per una cantante sempre più tra le principali protagoniste del mondo della musica italiana. Da anni, ormai, l’artista ligure è sulla cresta dell’onda, con un successo dopo l’altro e un bagaglio di esperienze alle spalle cospicuo. Guardando indietro nel tempo, sono passati ben 13 anni dall’esordio della voce di Bellissima nel mondo dello spettacolo, avvenuto grazie alla partecipazione alla decima edizione di Amici, un grande trampolino di lancio per la cantante che proprio grazie a quell’esperienza si è fatta notare e ha cominciato a costruire la sua carriera. In questi lunghi anni, com’è normale che sia, Annalisa è cambiata molto, sia dal punto di vista estetico che artistico. La parabola dell’ex alunna di Amici è stata in continua evoluzione: quando frequentava la scuola aveva appena 25 anni, non nascondeva una certa timidezza e optava per sonorità più delicate e intime. Oggi, Annalisa di anni ne ha 38 e oltre a essere un’apprezzatissima cantante è anche un’icona di bellezza e stile, con un seguito impressionante sui social. Rispetto al talent show di Maria De Filippi, il prima vede la cantante con la frangetta e un fisico diverso.

Con il tempo Annalisa è dimagrita, ha abbandonato la frangetta che le nascondeva leggermente il viso, adottando dei look sempre meno naturali, più sofisticati, capaci di esaltare il suo lato glamour e chic. Ciò che invece è restato immutato è quell’aspetto fresco e giovanile, che finisce per far quasi dubitare della vera età della cantante che, rispetto a tredici anni fa, non pare che il tempo abbia fatto il suo corso su di lei. Dal punto di vista artistico anche l’evoluzione e il dopo di Annalisa è stata incredibile: ad Amici ha colpito per le sue note intime e introspettive, la cantante ha mantenuto questa cifra anche più avanti, aumentando però l’eclettismo e adottando, progressivamente, anche sfumature più elettroniche e dance nella sua musica. Da brani come La prima volta a Una finestra tra le stelle arriviamo a Bellissima e Mon Amour: col tempo la ligure ha ampliato moltissimo il suo bagaglio artistico e oggi è la grande protagonista che conosciamo, capace di collezionare ben due dischi di platino col suo ultimo singolo. Per chi si chiede se Annalisa è rifatta la risposta è no, non è ricorsa alla chirurgia e non è noto se sia ricorsa al ritocchino.

Annalisa i cambi look

Il tempo per Annalisa sembra davvero non passare e la maggior parte dei cambiamenti su di lei li abbiamo osservati tramite i suoi look, oltre chiaramente a una fisiologica crescita. Ad Amici si presentava con i capelli rossi, simbolo eterno della sua figura, e uno stile meno ricercato, arricchito però dall’uso di parecchi accessori. Presto la cantante ha puntato su acconciature che lasciassero più spazio al suo viso e che assumessero forme sempre più sofisticate. Una prima parte di carriera di Nali è stata accompagnata dall’impiego di un make up corposo, soprattutto intorno agli occhi, che piano piano si è alleggerito. Possiamo vedere l’evoluzione dei look di Annalisa tramite le sue partecipazioni al Festival di Sanremo: nelle prime comparse, come quelle del 2013 e del 2015 con Scintille e Una finestra tra le stelle, i vestiti scelti dalla cantante sono più semplici, mentre diventano, andando avanti con gli anni, sempre più eleganti e sofisticati, come nelle ultime partecipazioni, da quella del 2018 con Il mondo prima di te, fino a quella nel 2021 con Dieci.

Ad accompagnare questi cambiamenti ci sono state anche delle svolte artistiche, come quella citata verso sonorità più elettroniche, che sono state accompagnate da cambiamenti di look ad hoc. Annalisa negli ultimi tempi ha accompagnato alle sue canzoni anche balli e coreografie ad hoc e questo ha chiaramente inciso molto sulle sue scelte estetiche. In tal senso, il look che più ha stupito è il sorprendente caschetto moro, accompagnato dal piercing bridge, ovvero quello posizionato sulla parte superiore del naso, in mezzo agli occhi, con cui l’artista si è presentata per il suo ultimo singolo: Mon Amour.