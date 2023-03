Ben is back storia vera: un dramma reale

La storia vera di Ben is Back: a cosa è ispirato il film con Julia Roberts. Raccontato il dramma del regista

Ben is Back è un film drammatico del 2018 tratto da una storia vera. La pellicola è diretta da Peter Hedges, sceneggiatore dei famosi Buon compleanno Mr. Grape e Abut a Boy, e regista di Schegge di April, tra gli altri. I protagonisti di Ben is Back sono Julia Roberts e Lucas Hedges (figlio del regista), rispettivamente nei panni di Holly Burns e del suo problematico figlio Ben. Quando diciamo che c’è una storia vera dietro il film non intendiamo che la pellicola abbia adattato nel dettaglio un fatto di cronaca realmente accaduto ma molto di più. Ben Is Beck racconta le vicende personali del regista, che ha tratto ispirazione dalla propria complessa famiglia per dar vita a questo progetto. Il giovane Ben è un tossicodipendente e da mesi vive in una clinica di riabilitazione. Gli viene però concesso di trascorrere il Natale in famiglia e sua madre Holly non potrebbe essere più felice. Si prepara ad accoglierlo, per quanto scettica rispetto ai suoi reali progressi. Il ragazzo ha dei buoni propositi ma i vecchi demoni tornano a bussare alla sua porta, fino a quando non cede nuovamente alla droga. Sua madre deve lottare con tutta la propria forza per tenerlo lontano da quel baratro che lo reclama.

Il regista Peter Hedges ha parlato apertamente della storia vera di Ben is Back, la sua. Ha svelato d’essere cresciuto in una casa dove l’alcolismo e, in generale la dipendenza, era la normalità. Sua madre aveva questo problema e ha divorato la sua vita, fino ad abbandonare la sua famiglia quando lui aveva appena 7 anni. La sua idea era quella di mostrare qualcosa di reale e doloroso, un film nel quale poter riconoscere quella sua sofferenza, così che altri potessero rivedersi. Ha spiegato di non aver mai avuto intenzione di realizzare una pellicola nella quale il tossicodipendente di turno aveva tratti artistici e un certo stile glam. Alle spalle di Ben is Back c’è inoltre la storia di suo padre, sacerdote episcopale che ha trascorso la maggior parte della sua vita ad aiutare le famiglie afflitte dall’incubo della droga e dell’alcolismo.

Ben in Back Holly chi è nella realtà

Il film ha due protagonisti e Holly è interpretata dalla fantastica Julia Roberts che però è un personaggio di fantasia e non rappresenta la mamma del regista. La celebre attrice premio Oscar si è calata nei panni di una madre tanto disperata quanto combattiva. Sa bene che suo figlio ha compiuto soltanto il primo passo e che le tentazioni sono fin troppo forti da ignorare. La morte lo reclama e lei è pronta a tutto pur di salvarlo. Provando a guardare alla storia vera di Ben is Back, quella di tanti ma, in questo caso, quella del regista Peter Hedges, possiamo dire come abbia deciso di portare sul grande schermo l’amore più grande, quello di una madre per suo figlio, dopo aver in maniera naturale scartato l’idea di una storia incentrata su un fratello e una sorella. In qualche modo ha proposto una figura opposta a quella di sua madre, alcolista che lo ha abbandonato quando era un bambino. Holly è forte e si fa carico della sofferenza del suo “bambino”, trovando dentro di sé la stessa forza dimostrata dal padre del regista, che per la maggior parte dei suoi 58 anni di ministero come sacerdote episcopale ha offerto il suo aiuto alle famiglie distrutte dalla dipendenza, non essendo purtroppo riuscito a salvare la sua.