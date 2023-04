Fabio Cannavaro moglie e figli: la verità su Daniela

La famiglia di Fabio Cannavaro, moglie e figli chi sono: il difensore campione del mondo ha davvero un’ex moglie e che lavoro fa dopo l’addio al calcio

Fabio Cannavaro ha moglie e figli ma si è tenuto sempre lontano dal gossip facendo parlare di sé per la la sua grande carriera. Oggi ha 49 anni, è nato a Napoli il 13 settembre 1973, ed è stato senza dubbio uno dei calciatori più forti della storia del calcio italiano. Premiato con il Pallone d’oro nel 2006, dopo aver vinto i Mondiali con l’Italia. Guardando alla famiglia di Fabio Cannavaro, iniziamo subito col ricordare che anche suo fratello minore è stato un famoso calciatore, Paolo Cannavaro, ex capitano del Napoli. La curiosità dei fan porta spesso a fare ipotesi un po’ strampalate, come nel caso della presunta ex moglie di Fabio Cannavaro, che alcuni cercano sul web ma che in realtà non esiste. Il difensore Pallone d’oro è infatti sposato con la stessa donna da molti anni, precisamente dal 1996, quando aveva appena 23 anni. Il nome della moglie di Fabio Cannavaro è Daniela Arenoso ed è la madre dei tre figli del famoso calciatore. La coppia sta insieme da più di 30 anni ed è sposata da 27, ma torniamo indietro fino al loro primo incontro, avvenuto nel 1990.

Al tempo il difensore giocava ancora nella Primavera del Napoli e si è subito innamorato di lei. Amore a prima vista tra i banchi di scuola e a fare da Cupido tra i due fu un amico in comune, Alfredo, che li presentò a una festa. Al termine lei gli chiese di riaccompagnarla a casa e si può dire che da allora non si siano più lasciati. Come detto Fabio Cannavaro ha tre figli: nel 1999 è nato Christian, che ha seguito le orme del padre ed è diventato un calciatore, cresciuto nelle giovanili del Sassuolo, nel 2001 è nata Martina e nel 2004 Andrea, calciatore a sua volta, ma nelle Giovanili della Lazio. Viene però da chiedersi che cosa faccia nella vita Martina Cannavaro: la giovane ha un profilo Instagram molto seguito, da circa 30mila follower, e si descrive come blogger.

Fabio Cannavaro oggi cosa fa

Oggi Fabio Cannavaro vive a Napoli con la sua famiglia e attende la prossima avventura sportiva, sognando ancora di rivestire l’azzurro in qualche modo, come spesso dichiarato. Di lavoro fa l’allenatore. A 37 anni Fabio Cannavaro ha lasciato il calcio per sempre, almeno quello giocato a livello professionistico. Era il 9 luglio 2011, cinque anni dopo aver vinto il Mondiale con l’Italia. In carriera ha girato il mondo, crescendo nelle Giovanili del Napoli, per poi esordire in prima squadra, dov’è rimasto fino al 1995. In seguito è stata la volta di Parma, che lo ha visto maturare, per poi trascorrere due stagioni all’Inter e altrettante alla Juventus. Ha detto addio ai bianconeri nella fase più nera della loro storia, consacrandosi come leggenda calcistica con il Mondiale e il Pallone d’oro, approdando al Real Madrid. Dopo un breve e polemico ritorno alla Juve, ha concluso la sua carriera all’Al-Ahli, di cui è stato poi vice allenatore dal 2013-14. La sua prima esperienza alla guida di una squadra è stata in Cina, precisamente al Guangzhou, andando via nel 2015 e tornando nel 2017, per poi dire addio nel 2021. Nel mezzo Al-Nassr e Tianjin Quanjian, in attesa di una chance in Italia, che è infine arrivata. Tornato nella sua terra, ha infatti allenato il Benevento, ma soltanto per cinque mesi, subendo l’esonero a febbraio 2023, sostituito da un altro ex Napoli, Roberto Stellone.