GF Vip Tavassi squalificato non è possibile: il motivo tra le polemiche

Edoardo Tavassi squalificato chiedevano sui social come già accaduto a Daniele Dal Moro, Edoardo Donnamaria e Ginevra Lamborghini ma non è successo

In queste ore le ultime notizie dal GF Vip hanno un unico protagonista Edoardo Tavassi. In merito alla litigata tra il fratello di Guendalina e Micol Incorvaia, lo strascico di polemiche non si è fermato fino a chiedere sui social a gran voce che fosse squalificato Tavassi per le brutte parole utilizzate nei confronti della sorella di Clizia. La risposta a tale richiesta è arrivata nel daytime del Grande Fratello Vip del 31 marzo con un intervento telefonico di Alfonso Signorini che ha riunito i vipponi in confessionale scegliendo poi di parlare singolarmente con l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi. È ufficiale Edoardo Tavassi non è stato squalificato e parteciperà alla finale del Grande Fratello Vip che sarà lunedì 3 aprile. Il motivo è stato spiegato tra le righe, non in maniera chiara, dal conduttore del reality che ha fatto un richiamo al concorrente dicendo che nonostante fossero sotto le coperte, che i toni fossero quelli di una litigata che si può fare al telefono tra due fidanzati, il nuovo corso del Grande Fratello Vip voluto da Pier Silvio Berlusconi impone un comportamento esemplare. Dunque certi epiteti non sono più tollerati ma nel dettaglio quelli utilizzati da Edoardo Tavassi non sono così pesanti da essere motivo di squalifica. È il terzo richiamo nei confronti dell’Incorvassi che già in precedenza era stato redarguito per il van gate, avendo lui staccato con le sue mani il microfono ambientale all’interno del pulmino, e per il gesto, da lui definito goliardico, della stecca di biliardo lanciata dopo una sconfitta per cui aveva ricevuto addirittura un ammonimento. Ovviamente su Twitter si sono scatenate polemiche infuocate perché molti ritengono che ci sono stati due pesi e due misure e che Tavassi sia protetto rispetto invece a Daniele che è stato addirittura squalificato senza avere la possibilità di arrivare in puntata e di Donnamaria che si è comportato, secondo diversi pareri, non diversamente dal suo amico vippone con la sola differenza che la lite con Antonella Fiordelisi è accaduta di giorno.

GF Vip Edoardo Tavassi litiga con Micol: cosa è successo

Alla luce di questo chiarimento inaspettato da parte di Alfonso Signorini, chi segue le ultime notizie del GF Vip non h24 ascoltando il richiamo si è chiesto cosa fosse successo. Tavassi e Micol hanno litigato pesantemente due giorni fa e tutto nasce da un gioco organizzato per passare il tempo dallo stesso fratello di Guendalina. I vipponi a turno dovevano farsi domande sulla loro vita privata per vedere a che punto si conoscessero dopo tutti i mesi trascorsi insieme all’interno della casa, Tavassi non è riuscito a rispondere a delle domande specifiche su Micol come la data del suo compleanno o la città che porta nel cuore, informazioni che un fidanzato dovrebbero sapere e che in questo caso hanno scatenato il nervosismo della Incorvaia. Nessuno poteva mai immaginare quello che sarebbe successo di lì a poco quando gli Incorvassi sono andati a dormire a letto insieme. Grazie alle telecamere infrarossi e il microfono della vippona si è riusciti a registrare il pesante sfogo dell’ex concorrente dell’Isola dei Famosi che ha definito una sfigata la sorella di Clizia ripetutamente e l’ha accusata di volerlo fare fuori dal gioco consegnando così la vittoria a Oriana Marzoli. Il senso delle parole di Tavassi esulano quindi dal contesto della coppia, il suo nervosismo non era dovuto ad un litigio per uno screzio tra i due ma era strettamente riferito al reality. Lui è convinto di giocarsi la vittoria con la bionda venezuelana e quindi il risentimento di Micol sulle sue mancate risposte avrebbero potuto spostare i voti da sé stesso alla sua rivale per la finale. Era già accaduto che il fratello di Guendalina litigasse con Micol, e ci riferiamo alla notte di Capodanno, per lo stesso identico motivo: screditarlo agli occhi del pubblico. Un pallino che il concorrente si porta dietro fin dai tempi della sua partecipazione al reality in Honduras e che a detta sua potrebbe pesare per futuri lavori in televisione.