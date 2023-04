Anticipazioni Il Cantante Mascherato terza puntata: due maschere in bilico

Le anticipazioni della terza puntata del Il cantante mascherato su Rai 1: indagini concentrate sul criceto e sul porcellino

Torna stasera 1 aprile l’appuntamento con Il cantante mascherato, lo show di Milly Carlucci in onda su Rai 1 giunto ormai alla sua terza puntata. Rimangono sempre meno maschere ormai in gioco, sono nove le identità ancora da svelare, ma stando alle anticipazioni sulla terza puntata de Il cantante mascherato, le indagini stasera si concentreranno soprattutto su due maschere: il criceto e il porcellino. I giurati stanno andando forte con il loro lavoro, hanno già rivelato tre travestimenti e ora puntano con forza a risolvere questi due enigmi, per cui ormai hanno individuato dei sospetti ben precisi. Nel mirino del pool investigativo sono finite Nathalie Guetta, l’amatissima Natalina di Don Matteo, e la Signora Coriandoli, una delle presenze fisse al tavolo di Che Tempo che fa. Loro sono tra le maggiori indiziate come vere identità del criceto e del porcellino e saranno proprio Nathalie Guetta e la Signora Coriandoli le ospiti della terza puntata de Il cantante mascherato di stasera, mettendo così un bel pizzico di pepe sulle ricerche. Al fianco della canonica gara, va avanti anche l’indagine sulla maschera del Cuore, protagonista del Cantante mascherato per una notte. Come nelle scorse serate, Milly Carlucci ha fornito degli indizi, rivelando che sotto al travestimento c’è una coppia tra: Gigi D’Alessio e LDA, Romina Power e Yari Carrisi, i Ricchi e Poveri, Gianni Morandi e suo figlio Marco e infine l’amatissimo duo comico formato da Lillo e Greg. Si prospetta un’altra serata di indagini e divertimento, con la giuria composta da Iva Zanicchi, Serena Bortone, Christian De Sica, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti e Sara Di Vaira e Rossella Erra responsabili, invece, del pool investigativo popolare. Infine, torna per i giurati anche la possibilità di ricorrere alla Maschera d’oro, la possibilità di indovinare l’identità di un personaggio, motivo per cui potremo assistere a più smascheramenti come nella scorsa puntata.

Anticipazioni cantante mascherato maschere svelate

Sono nove, dunque, le maschere rimaste in gioco e ciò vuol dire che quelle svelate sinora sono tre. Nella prima puntata de Il cantante mascherato a capitolare è stato il cigno, sotto la cui maschera c’erano la mitica attrice Sandra Milo e l’imitatore Antonio Mezzancella. In quell’occasione, il cigno aveva perso il ballottaggio finale social con la rosa, la cui avventura è durata appena una settimana in più. Nella seconda puntata de Il cantante mascherato, quella dello scorso sabato, una delle due eliminazioni, avvenuta proprio tramite il meccanismo della Maschera d’oro, è stata, infatti, quella della rosa, che celava la mitica Valeria Fabrizi. Allo spareggio finale sono finiti poi la stella e i colombi e ad essere eliminati sono stati gli ultimi due. Nonostante il tentativo di sviare di Milly Carlucci, che aveva insinuato che potessero non esserci due persone sotto la maschera dei colombi, il travestimento in realtà riuniva proprio due vip: Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Infine, per ciò che riguarda il Cantante mascherato per una notte, nella prima serata sotto la maschera del cuore c’erano Stefania Sandrelli e sua figlia Amanda, mentre nella scorsa settimana è stato il turno di Al Bano Carrisi e la figlia Jasmine.