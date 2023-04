Anticipazioni Uomini e Donne la scelta di Lavinia finisce in lacrime

Dopo sette mesi è arrivata finalmente la scelta di Lavinia Mauro a Uomini e Donne: le anticipazioni su chi è tra Alessio Corvino e Alessio Campoli

Finalmente dopo sette mesi termina il percorso di Lavinia Mauro sul trono di Uomini e Donne. Un momento atteso da tempo dagli appassionati del programma che da settembre seguono le vicende della studentessa di origine romana: Lavinia Mauro ha compiuto la sua scelta. La tronista aveva preannunciato quando avrebbe reso ufficiale la sua decisione, quasi a sorpresa, quando ormai anche i fan storici del dating show condotto da Maria De Filippi avevano perso le speranze. Da tempo infatti la tronista aveva ridotto la sua scelta a due ragazzi: Alessio Corvino e Alessio Campoli. Un percorso ricco di ostacoli che ha spesso portato la donna a pensare che poteva uscire dal programma in anticipo senza la caduta dei petali rossi. E invece nelle ultime puntate, nonostante qualche discussione di troppo, il corteggiamento da parte dei due corteggiatori si è fatto più coinvolgente facendo capire alla tronista che ci tengono davvero a conoscere fuori la ragazza. Dagli spoiler sappiamo finalmente chi ha scelto Lavinia Mauro, infatti secondo le anticipazioni di Uomini e Donne di Lorenzo Pugnaloni c’è stata la registrazione tanto attesa. La giovane 26enne ha scelto Alessio Corvino, il corteggiatore di origine casertana che aveva catturato l’attenzione anche del pubblico come è stato possibile intuire nell’ultima puntata andata in onda quando al suo ingresso è stato accolto da un’ovazione della gente presente in studio. Alessio Corvino sembrava ad un passo dall’abbandonare il programma solo un mese fa quando per l’ennesima volta era arrivata una segnalazione che lo vedeva nello stesso luogo in cui si trovava la sua ex fidanzata, situazione che Lavinia non aveva apprezzato. Poi la riflessione e la decisione di tornare in studio con tanto di chiarimento con la tronista che in tanti avevano percepito come una volontà da parte della ragazza di voler scegliere proprio lui. Durante la registrazione della scelta di Lavinia, la tronista era vestita di rosso, mentre Alessio Corvino aveva un vestito nero e indossava un papillon. In studio erano presenti le sorelle di entrambi i tronisti, mentre il pubblico ha omaggiato Lavinia avendo tutti un ventaglio. Al momento della scelta la tronista ha dedicato la canzone Your Song di Elton John che è stata usata come colonna sonora durante il loro ballo con la caduta dei petali. Durante la puntata Alessio Corvino ha rivelato di aver regalato un puzzle a Lavinia nell’ultima esterna e che mancavano solo due pezzi, uno l’aveva lui e l’altro l’avrebbe dato a lei. Alessio Campoli invece ha accolto la scelta con grande educazione e rispetto e ha abbracciato Lavinia. La scelta di Lavinia dovrebbe essere trasmessa martedì 4 aprile.

Il percorso di Lavinia Mauro a Uomini e Donne

Con la scelta si chiude così il quarto e ultimo trono della prima parte di stagione di Uomini e Donne Trono Classico. Lavinia ha cominciato il suo percorso insieme agli altri tre tronisti Federico Dainese, Federica Aversano e Federico Nicotera che ha assistito in studio insieme alla sua Carola alla registrazione della scelta della ragazza romana. Lavinia aveva iniziato il suo percorso con tanti tentennamenti anche a causa dei suoi attacchi di panico a tal punto da dover tenere sempre con sé un ventaglio come protezione. Puntata dopo puntata è riuscita ad avere maggiore sicurezza e dopo qualche mese ha ristretto le sue opzioni a due ragazzi: Alessio Corvino e Alessio Campoli. Quest’ultimo non è nuovo di Uomini e Donne infatti era stato contattato proprio da Lavinia che si ricordava della sua esperienza nel 2017 come corteggiatore quando fu la scelta di Angela Nasti. Alessio Corvino invece era stato scelto per corteggiare una tra Lavinia e Federica Aversano scegliendo poi di continuare la sua esperienza con la Mauro. Un percorso come detto ricco di ostacoli con Alessio Corvino che spesso è stato oggetto di critiche perché troppo mondano e sempre impegnato in tante serate insieme agli amici. Anche durante le feste di Natale una segnalazione aveva messo in crisi la conoscenza tra i due ma alla fine ha sempre rassicurato Lavinia sulle sue intenzioni. Anche in una delle ultime esterne, a telecamere spente, ha voluto parlare con la tronista spiegando che il suo comportamento nasceva dal fatto che era stanco di doversi giustificare per segnalazioni inesistenti.