Susanna Messaggio oggi: marito e figli

Cosa fa oggi Susanna Messaggio 60 anni: marito e figli e quante volte si è sposata. La triste causa della morte della sua prima figlia, che l’ha cambiata

Susanna Messaggio, 60 anni e non mostrarli o sentirli, è divenuta famosa come telefonista di Portobello, stupendo la televisione italiano con il suo mix tra fascino, intelligenza e modi composti. Ha trovato spazio in svariate pubblicità nella prima parte della sua carriera, per poi dedicarsi alla conduzione. In 60 anni è stata sposata per ben tre volte e la prima volta è stato quanto era ancora giovanissima, in pratica un’adolescente. Qualcosa di quasi inconcepibile oggi, ma al tempo decise per le nozze che non aveva ancora compiuto 18 anni. Ne aveva 17 e mezzo, ha raccontato in un’intervista, trasformando quella che era una cotta da ragazzina, come l’ha descritta lei stessa, in un matrimonio vero e proprio. Lui non era affatto un ragazzino della stessa età, anzi, più grande di lei di ben 10 anni e per poco non ha del tutto cambiato la vita di Susanna Messaggio, che decise di seguirlo fino in Germania. Il tempo ha però cambiato tutto, soprattutto per quanto riguarda la prospettiva dell’allora giovanissima donna e, trascorsi 5 anni, si sono ritrovati a volere cose diverse, decidendo di lasciarsi in serenità, non avendo figli: “Anche perché lui aveva fatto cose non tollerabili”. Al tempo della prima separazione la conduttrice e showgirl aveva 22 anni.

Un nuovo amore e marito per Susanna Messaggio, la cui storia sentimentale è di fatto legata a doppio filo alla Germania. Questi era infatti un giovane avvocato tedesco, che le aveva fatto pensare d’aver finalmente trovato l’amore della sua vita. Queste nozze sono state però funestate da un profondo dolore: la prima figlia di Susanna Messaggio è morta poco dopo il parto. Era il 1992, il suo nome era Alice e oggi Susanna Messaggio ha la forza di parlarne, spiegando come sia stato tutto causa di un problema cardiocircolatorio. La vita di entrambi è cambiata radicalmente e lei ha sottolineato come suo marito fosse confuso, quasi non ricordasse d’essere sposato. Lei ci ha messo molto tempo a riprendersi e in seguito la coppia ha avuto un’altra figlia, Martina. Le cose non sono però durate quanto sperato e così anche il secondo matrimonio è stato archiviato. La donna non ha però mai smesso di credere nell’amore, ritrovandolo a 40 anni e sposandosi ancora una volta: il terzo marito di Susanna messaggio è Giorgio Olivieri. I due si sono sposati nel 2005, ormai più di 15 anni fa e le cose continuano ad andare a gonfie vele. Un colpo di fulmine in età matura, che ha sorpreso enormemente la conduttrice. Un giorno i due si sono addormentati sul divano e il mattino dopo la figlia Martina, al tempo di 9 anni, lo ha svegliato, dicendo: “O sei gay o potresti essere il nuovo fidanzato di mamma, che sarebbe ora”. La coppia, nonostante l’età avanzata, ha avuto un figlio, il piccolo di casa: Jacopo.

Susanna Messaggio cosa fa oggi

Nonostante abbia lavorato in televisione per 30 anni, Susanna Messaggio non lo ha mai considerato un lavoro. Adorava farlo ma è rimasta con i piedi per terra, conscia del fatto che quel divertimento si sarebbe potuto interrompere da un momento all’altro. Per questo non ha mai smesso di studiare, prendendo due lauree. Nata a Milano nel 1963, oggi Susanna Messaggio ha 60 anni, una figlia di 27 anni, Martina, e un figlio di 17, Jacopo. Aveva promesso ai suoi genitori che non avrebbe abbandonato lo studio e così ha fatto, laureandosi prima in Lingue e poi in Psicopedagogia, frequentando in seguito un master in Psicologia Dinamica, Psicologia dell’Età evolutiva e Psicologia Clinica. Oggi Susanna Messaggio ha cambiato vita, anche se spesso il mondo dello spettacolo la reclama. Ha collaborato con l’Università Statale di Milano, in qualità di assistente alla docenza in Psicopedagogia, ma in seguito al grande successo ha deciso di fondare una società di comunicazione, la Tre Cerchi Srl, che ha poi cambiato nome in SM Strategie di comunicazione, incentrata inizialmente sul settore della Salute e del Benessere, per poi passare a strategie di comunicazione, net-working e ufficio stampa in svariati ambiti.