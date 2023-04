Alice Barisciani oggi: cosa fa dopo la scelta

Cosa fa oggi Alice Barisciani dopo la scelta del tronista Federico Nicotera a Uomini e Donne: il desiderio dopo la fine del programma

Una delle protagoniste della prima metà di questa edizione di Uomini e Donne è stata senza dubbio Alice Barisciani, corteggiatrice di Federico Nicotera. La ragazza originaria di Siena ha compiuto un lungo percorso con l’ingegnere aeronautico romano, terminato però in maniera deludente, visto che il tronista ha poi optato per Carola, l’altra corteggiatrice che ha rivaleggiato per mesi con Alice. Non è stato facile per la toscana smaltire la delusione, tanto che dopo la fine della sua esperienza a Uomini e Donne si è presa del tempo per sé, palesando il bisogno di riprendere fiato dopo un percorso sul genere. Su Instagram Alice ha stilato un bilancio della sua avventura e poi è tornata a pieno regime sui social, in attesa di coronare l’obiettivo che si è posta subito dopo la fine dello show. La Barisciani, infatti, si è raccontata al magazine di Uomini e Donne, rivelando di essere uscita dal programma con una voglia di viaggiare incredibile e la meta che ha messo nel mirino è l’Africa, un bel safari da sola per riordinare le idee e poi tornare in Italia e riprendere la sua vita, che a quanto pare potrebbe ancora essere legata a Uomini e Donne, visto che alcune indiscrezioni rivelano che Maria De Filippi abbia offerto ad Alice un lavoro nella produzione del dating show. Sempre nella suddetta intervista, Alice ha stilato un bilancio della sua esperienza, raccontando di aver smaltito il dispiacere per non essere stata scelta, anche se alcuni momenti difficili ci sono ancora, ma tutto sommato ha metabolizzato l’accaduto e, nonostante non possa averle fatto piacere, ha anche compreso la scelta di Federico. Per il momento, dunque, Alice si sta ancora riprendendo da questa lunga esperienza a Uomini e Donne e il suo obiettivo principale è viaggiare e curarsi lo spirito, poi il futuro al momento è un’incertezza. I fan si chiedono se, com’è spesso accaduto in passato con corteggiatrici non scelte, la ragazza possa sedersi sul trono dopo la fine della sua esperienza dall’altra parte del trono e molti spettatori si augurano di rivedere presto Alice a Uomini e Donne. Si tratta per il momento solo di una suggestione, sicuramente si continua a parlare dell’ex corteggiatrice in relazione al programma, ma la veste con cui si ripresenterà, se lo farà, è tutta da scoprire. Alice Barisciani dopo aver perso il lavoro da store manager presso un noto marchio di moda potrebbe lavorare nella redazione di Maria De Filippi o essere la nuova tronista.

Alice Barisciani a Uomini e Donne

Alice Barisciani è entrata in scena in questa edizione di Uomini e Donne come corteggiatrice di Federico Nicotera e, insieme a Carola, ha dato una vera e propria svolta al percorso dell’ingegnere aeronautico, il cui trono era partito con qualche difficoltà. Dopo un avvio stentato, dunque, il percorso del romano si è incanalato sul doppio binario che portava a Carola e Alice, due ragazze diverse, con cui Federico ha vissuto due parabole differenti. Mentre con Carola il rapporto è sempre stato molto intenso, ma spesso anche tumultuoso, quello con Alice si è sempre caratterizzato all’insegna dell’equilibrio, un po’ meno coinvolgente, ma sicuramente stabile. Questo senso di sicurezza che Alice è riuscita a trasmettere al tronista a un certo punto sembrava aver segnato il percorso di Nicotera, che proprio tra gennaio e febbraio si è avvicinato tantissimo ad Alice, arrivando al punto che tutti i fan hanno creduto che la sua scelta fosse ormai imminente. Tuttavia, proprio a questo avvicinamento ha corrisposto una reazione molto dura di Carola, che ha deciso di abbandonare lo show, venendo però inseguita e riportata alla calma dallo stesso Federico. Questo momento ha rappresentato un altro punto di svolta, perché il tronista romano e la giovane varesina si sono riavvicinati e alla fine Federico ha scelto proprio Carola, lasciando Alice delusa, ma comunque fiera del percorso compiuto.