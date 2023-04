Amici 22 il fuorionda di Wax su Angelina: gli costa caro VIDEO

Nella puntata di sabato 1 aprile di Amici 22 Wax a rischio eliminazione ha mandato in lacrime Angelina ma il fuorionda del cantante è da brividi

La puntata del serale di Amici 22 dell’1 aprile ha lasciato strascichi in casetta e soprattutto un fuorionda di Wax su Angelina che ha scatenato i fan. Il cantante di Arisa è stato a rischio eliminazione definitiva insieme a Samu che è risultato l’allievo che è uscito definitivamente dal talent show del sabato sera di Canale 5. La reazione di Mattia è stata strappalacrime, molto provato ha esclamato che non sarebbe dovuto uscire il ballerino di Emanuel Lo scatenando l’ira dei sostenitori della voce di Ballerine e guantoni. Ovviamente le parole di Mattia Zenzola non si riferivano al cantante ma era un discorso più generico eppure nessuno si è arrabbiato quando Angelina è scoppiata in lacrime quando ha visto a rischio Wax al ballottaggio per l’eliminazione. C’è però un particolare che non è stato notato da molti e che riguarda proprio la figlia di Mango e il pupillo di Arisa che sono una ship molto amata su Twitter nonostante ci sia la consapevolezza che la cantautrice sia felicemente fidanzata fuori dalla scuola. La seconda sfida della puntata del serale di Amici 22 del 1 aprile è stata vinta dalla squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ma a stupire tutti è stata Angelina che ha vinto contro Aaron cantando Lift Me Up di Rihanna brano che fa parte della colonna sonora di Black Panther: Wakanda Forever. Il significato di questo brano non è casuale, è una richiesta di aiuto alla persona che si ama, la voglia di essere abbracciati e rassicurati dal sentimento anche quando chi si porta nel cuore non è fisicamente presente. Un’interpretazione molto emozionante e sentita da parte della cantante originaria della Basilicata, Lagonegro, che non ha mai negato le sue fragilità che porta ogni volta sul palco. Lo stesso Michele Bravi si è complimentato con lei dicendole di non perdere mai la sua sensibilità e la sua purezza che sono la carta vincente oltre la sua incredibile voce.

Amici 22 Angelina Lift Me Up fa vacillare Wax

C’è però un fan speciale che ha apprezzato più di tutti la performance di Angelina Mango su Lift Me Up e che è stato catturato in un video dai fan che impazza su Twitter. Non si tratta di un giudice e nemmeno di un professore, ma di una persona che da sempre ha dichiarato la sua stima artistica e umana nei confronti della cantante della squadra di Lorella Cuccarini e Emanuel Lo. Subito dopo l’esecuzione di Lift Me Up, Wax si è alzato in piedi e ha applaudito con grande foga la sua amica cantautrice, non solo, è stato beccato in un fuorionda che gli è costato caro perché ha esternato ciò che davvero prova per Angelina togliendo così quella corazza che spesso Maria De Filippi lo invita a mettere da parte. Il cantante di Grazie ha esclamato, come si vede chiaramente dal labiale: “Ha spaccato tutto” confermando quanto sia estasiato dalla voce e dalla classe della sua compagna di scuola. Da settimane ormai si parla di un feeling speciale tra i due che anche nel day time è stato raccontato con entrambi che si fanno forza e che si danno i consigli giusti sia da un punto di vista artistico sia per crescere come persone. Tra Wax e Angelina però non c’è una vera relazione perché la cantante è felicemente fidanzata come sottolineato anche da Maria De Filippi durante una puntata ma in tanti sui social sostengono che il cantante di Arisa sia in realtà innamorato e che nasconda i suoi sentimenti per non soffrire.