Eliminato ieri sera serale Amici 2023 terza puntata 1 aprile: assurdo

Un solo eliminato ieri sera nella terza puntata del serale di Amici 2023 in onda l’1 aprile: ballottaggio tra due preferiti del pubblico

La terza puntata del serale di ieri sera 1 aprile di Amici 2023 ha visto l’eliminazione di un solo allievo per la prima volta in questa edizione. La serata, come da tradizione, è iniziata con una sfida tra i giudici per decidere quale squadra iniziare e a vincere è Giuseppe Giofrè che riesce a rimanere in posizione plastica su una sola gamba battendo Malgioglio e Michele Bravi. Il ballerino pesca il team composto da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano che decidono di sfidare Raimondo Todaro e Arisa. La prima sfida vede Mattia e Benedetta ballare sulle note di La Flaca contro Aaron che interpreta La verità di Brunori Sas, a vincere è il ballerino che viene elogiato da Giofrè per il suo miglioramento costante mentre Cristiano Malgioglio ammette di avere le vampate. Complimenti anche per Aaron da parte di Michele Bravi perché ha cantato un brano davvero difficile. La seconda sfida viene Isobel affrontare Wax: la ballerina australiana incanta sulle note di Be Italian, Wax invece interpreta Surfin’ in Usa con alcune barre personali. Vince Isobel che viene definita grande protagonista da Giofrè mentre Michele Bravi non ha trovato l’esibizione del cantante di Arisa al livello a cui ha abituato tutti. Terza e ultima sfida tra Alessio e Aaron: il ballerino danza sulla canzone Supereroi di Mr Rain mentre il cantante si esibisce in Ti sento. Cristiano Malgioglio dà il punto ad Aaron perché è stato bravissimo ed un brano difficilissimo, Michele Bravi sottolinea la capacità del cantante di interpretare un brano di una donna e dà alla squadra Zerbi Celentano il punto definitivo. I due prof decidono di mandare al ballottaggio nella terza puntata del serale di Amici 2023 di ieri sera 1 aprile Alessio, Wax e Federica: la cantante si esibisce in Valerie di Amy Winehouse, Alessio balla un mix di canzoni di Michael Jackson mentre Wax interpreta il suo singolo Ballerine e guantoni. Il primo a salvarsi è Federica, il primo eliminato provvisorio che va al ballottaggio è Wax.

La seconda manche vede Rudy Zerbi e Alessandra Celentano sfidare Lorella Cuccarini e Emanuel Lo: la prima sfida è un guanto di sfida sulla personalità tra Isobel e Maddalena e come tradizione scattano le polemiche con il professore che attacca la collega per le parole usate nei confronti della sua allieva. Le ballerine si esibiscono su un mix di canzoni di Britney Spears e la sfida viene vinta da Isobel grazie ai voti di Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio. Quest’ultimo però attacca la Celentano dicendo che deve moderare i modi perché demoralizza l’artista, la prof risponde che è solo sincera e provoca la reazione di Maddalena. La ballerina si dice stufa perché vede gli attacchi ricevute vere cattiverie, anche in questo caso la nipote di Celentano risponde dicendo che l’allieva di Emanuel Lo è una lagna e non fa altro che lamentarsi. Si intromette nelle polemiche Lorella Cuccarini dicendo che i ragazzi devono dire sempre la propria, la collega replica che deve stare zitta perché non la riguarda. La seconda sfida vede il duello tra Aaron che canta L’emozione non ha voce di Adriano Celentano contro Angelina che interpreta Lift Me Up di Rihanna: vince la figlia di Mango che ottiene gli elogi di Cristiano Malgioglio che vede qualcosa di magico nella sua voce e le chiede di restare così com’è, mentre critica l’interpretazione di Aaron. La terza e ultima della seconda manche è un guanto di sfida su virtuosismo hip hop e classico tra Samu e Ramon. Emanuel Lo ritiene un guanto furbo perché sostiene che i virtuosismi del classico sono evidenti, mentre quelli di hip hop no perché sono piccoli movimenti. La sfida viene vinta da Ramon che viene apprezzato da Giofré perché più perfetto nel suo stile avendo avuto la dimostrazione come parametro di giudizio. La seconda manche viene vinta ancora una volta da Celentano e Zerbi che mandano al ballottaggio Angelina, Samu e Maddalena. La cantante si esibisce in These boots are made for walking di Nancy Sinatra, il ballerino danza sulle note di Due Vite, la Svevi su Who wants to live forever dei Queen. La prima a salvarsi è Angelina, il secondo eliminato provvisorio nella terza puntata del serale di Amici 22 in onda ieri sera 1 aprile è Samu.

Amici 2023 chi è stato eliminato terza puntata 1 aprile

Spazio di consueto al guanto dei prof con un omaggio alle coppie dello spettacolo. Arisa e Raimondo Todaro si esibiscono in tributo a Sofia Loren e Vittorio De Sica con la canzone Mambo Italiano, Lorella Cuccarini e Emanuel Lo scelgono Beyoncé e Jay Z in Crazy in Love mentre Zerbi e Celentano puntano su una versione trash di Siamo la coppia più bella del mondo vestiti da chioccia e di Furore vestiti da Paola e Chiara. A vincere sono Cuccarini e Emanuel Lo per la sensualità della showgirl paragonata a Cameron Diaz e il grande carisma del ballerino con i complimenti di Cristiano Malgioglio per la scelta di Giorgia. Rudy Zerbi e Alessandra Celentano sfidano per la terza manche Lorella Cuccarini e Emanuel Lo: si parte con un guanto di sfida sensualità Isobel e Maddalena con le solite polemiche tra Alessandra Celentano e Emanuel Lo per le parole utilizzate dalla professoressa nelle lettere indirizzate alla sua ballerina. Il compagno di Giorgia sostiene che bisogna usare un linguaggio consono, la prof non ci sta spiegando che se voleva poteva mettere in difficoltà poteva proporre un guanto di classico o neoclassico. Anche in questo caso viene scelta una canzone di Britney Spears per mettere a confronto le due ballerine, nello specifico la canzone Toxic. Una sfida ad alto tasso di sensualità come sottolineato da Cristiano Malgioglio, Alessandra Celentano replica che Maddalena sta facendo progressi ma non è stata sensuale bensì volgare. Il guanto però viene vinto a sorpresa da Maddalena che viene premiata anche da Giuseppe Giofrè, anche Isobel ammette che la sua avversaria è stata pazzesca.

La seconda sfida della terza manche della puntata di ieri sera 1 aprile di Amici 2023 vede Aaron sfidare Cricca. Il vichingo di Twitter canta With a Little help of my friends, mentre il romagnolo si esibisce in Tu non mi basti mai di Lucio Dalla. Il punto viene conquistato da Cricca che regala la vittoria alla squadra di Lorella Cuccarini e Emanuel Lo. Al ballottaggio vanno Isobel, Ramon e Aaron: la ballerina danza sulle note di Hungry Eyes, il cantante si esibisce in Fallin’ mentre il ballerino balla su Grande Amore. La prima a salvarsi è Isobel, il terzo allievo al ballottaggio è Ramon che rischia così l’eliminazione insieme a Wax e Samu. Il primo ad esibirsi tra i tre è il ballerino di Emanuel Lo che danza sulle note di SexyBack di Justin Timberlake, il cantante si esibisce in Mio fratello è figlio unico di Rino Gaetano rivoluzionata dalle sue barre. Wax conclude in lacrime la sua esibizione e lo stesso Samu crolla per l’emozione. Chiude la gara Ramon che grazie alla sua performance è il primo a salvarsi. Tornano ad esibirsi Wax e Samu: il primo canta il suo singolo Grazie, mentre il ballerino si esibisce sulle note di Mamacita nonostante le lacrime che rigano il suo volto. L’eliminato di ieri sera 1 aprile nella terza puntata del serale di Amici 2023 è uno tra Wax e Samu. Come sempre il verdetto viene proclamato da Maria De Filippi in casetta ma prima di andare via, i due si stringono in un grande abbraccio con Michele Bravi che li consola consigliando loro di coltivare questa urgenza perché il pubblico è con loro. Prima del verdetto viene annunciato Alessio vincitore del Premio Tim della settimana. I due in lizza per l’eliminazione si confrontano in casetta ed entrambi sono dispiaciuti perché legatissimi e sconvolti dal fatto che dopo sette mesi potrebbe finire qui. Così come da tradizione Maria De Filippi parla singolarmente con entrambi, prima con Wax che si ritiene soddisfatto di quanto fatto durante la puntata, mentre Samu si dice felice di quanto fatto e soddisfatto di non avere rimpianti. Inoltre aggiunge che non vorrà mai scegliere se fare il ballerino e l’arte, vuole vivere di arte. Se fosse obbligato a scegliere però la danza è al primo posto. Alla fine arriva il verdetto: chi è stato eliminato ieri sera 1 aprile ad Amici 22 è SAMU.