Jerry Calà figli chi è la mamma di Johnny: ex Miss

Chi è il figlio di Jerry Calà, un artista come il padre: conosciamo i due grandi amori dell’attore e chi è la sua seconda moglie, ex Miss

Jerry Calà, 71 anni, ha un solo figlio. Nato nel 2003, ha 20 anni e il suo nome è Johnny. Di lavoro è un musicista, a dimostrazione di come certe passioni viaggino nel DNA e come si può evincere dai social spesso suona la chitarra proprio nella band che accompagna il padre Jerry in giro per tutto l’Italia. Il figlio dell’attore di Yuppies insegue il sogno di diventare una celebrità un giorno e ha di certo l’appoggio del papà in questo. La mamma di Johnny Calà è l’imprenditrice Bettina Castioni, seconda moglie dell’attore e cantante. I due si sono conosciuti nel 2001 in Sardegna, nel corso delle vacanze, ed è stato amore a prima vista. Un anno dopo si sono sposati e, continuando a fare le cose in gran fretta, nel 2003 è nato il figlio Johnny. Bettina è più giovane di suo marito, avendo oggi 53 anni, ed è nata a Pozzolengo, piccolo comune nella provincia di Brescia. Diciotto anni di differenza tra loro e pare sia stata la gran bellezza di lei, ex Miss Pozzolengo, a far capitolare per la seconda volta l’artista, che oggi ha cambiato vita. La coppia ha raccontato di essersi conosciuti per caso perché presenti nello stesso hotel, sono bastate poche parole per far scattare quel feeling che poi è alla base di un vero colpo di fulmine. Jerry Calà ha sempre sostenuto che la sua seconda moglie Bettina Castioni le ha cambiato la vita e proprio dopo il loro incontro decise di interrompere in anticipo le vacanze in Sardegna per andare da lei a Verona dato che doveva rientrare a casa.

Jerry Calà amori

Jerry Calà è stato un grande amante delle donne e di sicuro la maggior parte delle sue avventure non sono note al grande pubblico. L’attore, regista e cabarettista ha però avuto due soli grandi amori. Partiamo col primo, che ha regalato ai fan una grande coppia, amatissima: Mara Venier e Jerry Calà. Nel 1984 i due si sono sposati a Las Vegas ma il rapporto tra loro non era affatto convenzionale. La conduttrice ha infatti raccontato che proprio il giorno delle nozze lui l’avrebbe tradita, scatenando la sua furia nel corso del ricevimento di nozze. Non il modo ideale per dare il via a un matrimonio che, considerate le premesse, è durato anche molto. Jerry Calà e Mara Venier si sono lasciati nel 1987 ma il rapporto tra i due si è trasformato in grande amicizia basti pensare che spesso l’attore è ospite delle sue trasmissioni e sono tante le dediche presenti sui social. Proprio dopo il malore avuto dall’attore, la conduttrice di Domenica In ha organizzato una puntata speciale del suo salottino domenicale dedicata a lui con la presenza di tanti amici e colleghi. Col tempo è stato lo stesso Jerry Calà a parlare di quanto accaduto e cioè aver tradito Mara Venier, dando un po’ la colpa all’età, mista alla fama.