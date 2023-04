Jerry Calà malattia cosa ha avuto: salvo per un motivo

Cosa ha avuto Jerry Calà e perché è stato ricoverato: il racconto della serata tremenda vissuta dall’attore e i dettagli su chi gli ha salvato la vita

Jerry Calà, 71 anni, è stato colpito da un malore mentre dormiva. Sarebbe potuta finire in tragedia e invece l’attore e regista è stato salvato nella clinica in cui è stato trasportato d’urgenza. Impegnato a Napoli per il suo ultimo film, ambientato proprio nel capoluogo campano, non avrebbe di certo pensato di concludere in questo modo spaventoso la sua esperienza in città. Di recente ha fatto il giro di molte splendide località, dal centro di Napoli a Monte di Procida, fino a Ischia, spostandosi per le riprese del film anche in Molise, a San Giovanni del Sannio. Poi lo stop improvviso e inaspettato. Jerry Calà ha avuto un infarto che, a 71 anni, poteva essergli letale. Tutto è successo nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 marzo 2023, mentre l’attore dormiva nell’hotel Santa Lucia, che si trova sul Lungomare di Napoli. Qualcuno si chiede, ora, se non abbia chiesto troppo al suo fisico, considerando le parole del suo manager. Questi ha infatti spiegato come l’attore continuasse a fare serate anche nel periodo delle riprese del film. Avvertito il malore, è stato subito chiamato il 118, così da capire di cosa si trattasse. Per fortuna il personale giunto in albergo ha avuto la prontezza di trasportare subito Jerry Calà in ospedale, senza correre rischi. Col senno di poi, questo gli ha salvato la vita, perché l’infarto è stato preso in tempo e trattato come di dovere. La malattia di Jerry Calà è stato un infarto e per sopravvivere è stato necessario un’operazione per uno stent coronarico.

Jerry Calà infarto dove è stato ricoverato

Come sta oggi Jerry Calà, si chiedono i fan con grande preoccupazione, che hanno preso d’assalto i social dell’attore. Oggi il protagonista di Sapore di Mare sta bene e ha trovato la forza di commentare certe analisi sulla sua salute che lo davano ancora in grave pericolo, così come commenti osceni online. Per Jerry Calà è stato necessario un intervento d’urgenza, essendo stato trasportato in codice rosso presso la clinica Mediterranea di Napoli a soli 800 metri dall’albergo dove risiedeva l’attore, dettaglio fondamentale per salvargli la vita. Presso la struttura ospedaliera è stato sottoposto a un’operazione per uno stent coronarico. Il suo manager si è espresso con grande fiducia in merito alla salute del suo assistito, che dovrebbe tornare a breve sul set per completare le riprese del film che stava girando. Dopo le parole del suo agente, è stato proprio Jerry Calà a raccontare quanto accaduto, rivolgendo soprattutto un enorme grazie a chi gli ha salvato la vita a Napoli. Ad Alberto Matano ha sottolineato come quella notte non la dimenticherà per tutto il resto della sua vita. La paura è stata grande, ovviamente, ma è stato fortunato a ritrovarsi tra le mani di persone competenti che hanno saputo agire d’urgenza. Parlando della clinica Mediterranea del capoluogo campano, Jerry Calà ha svelato di non aver mai visto tanta velocità, il che è stato determinante per evitare ulteriori danni al suo cuore. In un messaggio ha voluto ringraziare tutto lo staff medico e la meravigliosa città di Napoli.