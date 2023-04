Lo show dei Record Susanna Severino chi è: Instagram

Chi è Susanna Severino l’assistente dello show dei Record amatissima dal pubblico: la gavetta tra teatro e concorsi di bellezza

Tra i protagonisti più amati della nuova edizione de Lo Show dei Record c’è sicuramente Susanna Severino, bionda assistente che ha conquistato il pubblico del programma di Canale 5 condotto da Gerry Scotti. Originaria di Recale, in provincia di Caserta, la showgirl è nata nel 1999 e nonostante la giovane età vanta una discreta carriera nel mondo dello spettacolo e sta vivendo sicuramente un momento molto importante. Sin dall’infanzia Susanna Severino si è appassionata al mondo della recitazione, studiando teatro per ben cinque anni ed esibendosi in moltissimi spettacoli soprattutto a livello locale. A questa esperienza sul palcoscenico, la valletta dello Show dei Record ha affiancato quella da modella, partecipando a diversi concorsi di bellezza e facendosi notare anche in questo mondo. Nel 2019, ad esempio, Susanna Severino è arrivata fino alle finali regionali della Campania per Miss Italia, mancando l’accesso alla finalissima.

Ha acquisito sicuramente esperienza da questa avventura, terminata con un ottimo quinto posto. Negli ultimi anni, dunque, l’assistente del programma condotto da Gerry Scotti ha continuato a crescere sia come attrice che come modella, affermandosi anche come personaggio televisivo, tanto che la curiosità degli spettatori intorno a lei sta crescendo moltissimo. Per conoscere meglio la giovane campana, sicuramente, è utile spulciare il profilo Instagram di Susanna Severino ricco di scatti della vita quotidiana della modella, che come possiamo ben vedere è una grande amante dei viaggi e del mare. A contribuire al successo della bionda modella c’è sicuramente anche il successo sta avendo lo Show dei Record, che sta ottenendo ascolti importanti, confermandosi un programma amato da tantissimi spettatori.

Lo Show dei Record Susanna fidanzata

La curiosità degli spettatori intorno a Susanna è, come abbiamo detto, alle stelle e una delle domande che circolano con più insistenza è quella relativa alla sua vita sentimentale. Alla domanda se l’assistente dello Show dei Record sia fidanzata possiamo rispondere ricorrendo sempre al profilo Instagram della showgirl, preziosa fonte d’informazioni, e da lì si evince con chiarezza che la ragazza è fidanzata con un ragazzo di nome Michele, non appartenente al mondo dello spettacolo. I due si mostrano innamoratissimi sui social, ad esempio hanno festeggiato l’ultimo San Valentino con un bel viaggio a Parigi e Disneyland. Susanna ha celebrato il loro amore condividendo un pezzo della famosissima canzone di Mr Rain Supereroi.

La relazione tra Susanna e Michele dura da un po’, andando a ritroso troviamo foto dei due anche un anno fa, per cui sicuramente il loro amore non è recente, ma chiaramente non è possibile sapere con esattezza da quanto tempo stanno insieme o altri dettagli della loro relazione. Ad ogni modo, è molto probabile che in futuro la modella possa finire maggiormente sotto i riflettori, perché il programma Mediaset di chi fa parte la sta letteralmente lanciando e i fan già non vedono l’ora di rivedere la giovane campana in scena anche in altri show quando il format televisivo condotto da Gerry Scotti giungerà a termine.