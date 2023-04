Samu eliminato ad Amici 22 per un film: l’ipotesi incredibile dei fan

Il ballerino di Amici 22 Samu è protagonista al cinema col film Stranizza D’Amuri: questo il motivo della sua eliminazione ad Amici?

Samu è stato eliminato da Amici 22 nella puntata dell’1 aprile. Il ballerino ha perso al ballottaggio finale contro Wax e ha così lasciato la scuola. Uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione del programma di Maria De Filippi è al centro di un vero e proprio intrigo social sostenuto dai suoi fan. Infatti fin dal suo addio ad Amici 22 si è diffusa l’ipotesi che Samu sia stato eliminato perché impegnato in un importante progetto che ha visto la luce proprio qualche giorno fa. Il 23 marzo è uscito, infatti, nelle sale cinematografiche il film di Beppe Fiorello Stranizza D’Amuri e nel cast della pellicola troviamo proprio Samu Segreto, che interpreta uno dei due protagonisti del film. Il lungometraggio è stato presentato dallo stesso Fiorello durante la puntata di Che Tempo che fa del 19 marzo e la storia narrata è quella di due ragazzi che, nel 1982, scompaiono in Sicilia e vengono poi ritrovati morti con una pistola vicino e un bigliettino con scritto che i due hanno preso la decisione di togliersi a vicenda la vita per allontanarsi dalle ingiurie. La storia, ha rivelato Fiorello, è tratta da un vero fatto di cronaca, risalente al 1980,e i due ragazzi che si sono uccisi avevano una storia d’amore, che evidentemente non era vista di buon grado. Al fianco di Samuele Segreto in Stranizza D’Amuri c’è Gabriele Pizzurro, giovanissimo attore originario di Roma. Non si tratta della prima esperienza da attore di Samu, che in passato ha recitato anche nel film Il mio corpo vi seppellirà e nell’acclamata fiction L’Ora Inchiostro contro piombo, che narra la lotta del quotidiano siciliano alla mafia, dove il ballerino di Amici 22 interpretava il personaggio di Dino Ruscica. L’esperienza in Stranizza D’Amuri rappresenta sicuramente un passo importante per Samu, visto che il ruolo da protagonista è sicuramente significativo e inoltre il film sta riscuotendo un buon successo, convincendo a pieno la critica.

Proprio per questo vedere come eliminato Samu ad Amici 22, ritenuto per molti tra i favoriti alla vittoria finale, ha dato vita ad una valanga di proteste da parte dei fan che non si aspettavano il suo addio. In tanti hanno pensato quindi che l’eliminazione fosse dovuta al successo ottenuto nel film Stranizza D’Amuri che obbliga il ballerino a lasciare la scuola per promuovere la pellicola. Lo stesso Samu prima dell’eliminazione aveva spiegato che vuole vivere d’arte e che prima di entrare nella scuola di Amici non aveva ancora scelto se dedicarsi alla danza o al cinema perché ammaliato da entrambe. Se costretto ha spiegato che sceglierebbe la danza perché si sente davvero libero ma alla fine anche il cinema gli dà una sensazione incredibile. L’eliminazione di Samu ha sorpreso tutti anche nella casa con Mattia Zenzola che ha accolto in lacrime il verdetto dicendo più volte che non meritava di uscire e che doveva toccare a qualcun altro.

Samu a Pequenos Gigantes

L’esperienza ad Amici ha regalato sicuramente un palcoscenico importante a Samu, ma il ragazzo già in passato ha cominciato a mettersi in mostra nel mondo dello spettacolo. Abbiamo parlato delle sue esperienze da attore, ma il palermitano vanta anche un passato in televisione. Nel 2016, infatti, quando il ballerino aveva appena 12 anni, Samu è stato protagonista di Pequenos Gigantes, programma di Canale 5, convincendo anche con la sua performance di ballo sia la giuria che il pubblico. D’altronde, sin da piccolo il siciliano si è avvicinato con forza alla danza e ha mostrato una grande attitudine non solo col ballo, ma in generale con il mondo dello spettacolo. La clip di Samu a Pequenos Gigantes ha fatto il giro dei social sin dall’esordio del ragazzo nella scuola di Amici, unita a quelle anche di altri alunni che da bambini sono stati protagonisti in televisione, come Megan a Chi ha incastrato Peter Pan o Maddalena allo stesso Pequenos Gigantes. Esperienze sicuramente importanti per Samu, che ad Amici ha fatto un ulteriore salto di qualità alla sua carriera e la testimonianza arriva anche dal seguito che ha raggiunto sui social.