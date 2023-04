Anticipazioni GF Vip finale 3 aprile: scelta inaspettata degli autori

Anticipazioni finale GF Vip stasera 3 aprile: crisi Oriana, Tavassi provoca Nikita, concorrenti epurati e televoto rivoluzionato

Dopo sette mesi stasera 3 aprile andrà in scena la finale del GF Vip e le anticipazioni sulla puntata conclusiva di questa edizione non potevano che sorprendere a cominciare da quanto successo negli ultimi giorni. Con solo Alberto e Milena ancora in ballo per un posto in finale, tutto lasciava presagire che i concorrenti nella casa potessero vivere l’ultima settimana in tranquillità ma anche la festa conclusiva con tanto di palloncini lanciati in cielo è stata caratterizzata da battibecchi e scontri davvero inattesi. Oriana e Micol hanno avuto un botta e risposta durante la cena con la venezuelana che ha accusato la Incorvaia di avere paura di parlarle per le sue risposte. Il gruppo ha cercato di stemperare ma i nervi sono a fior di pelle: il chiarimento c’è stato con parole splendide di Micol nei confronti dell’amica ma in tanti sui social hanno malignato sulla possibilità che la fidanzata di Tavassi abbia agito in un certo modo per favorire proprio Edoardo. A distanza di giorni in tanti ripropongono la discussione tra gli Incorvassi dopo proprio il fratello di Guendalina accusava Micol di voler consegnare la vittoria a Oriana. Un’accusa che non è passata inosservata e che i fandom rivali hanno analizzato con cura ipotizzando che tra i due ci sia un accordo per provocare quelli ritenuti più forti nella casa.

Anticipazioni GF Vip finale 3 aprile: Incorvassi strateghi, televoto sorprendente

Proprio per questo nelle anticipazioni di stasera 3 aprile della finale del GF Vip si parla anche dell’ennesimo scontro tra Tavassi e Nikita che per i fandom è stato creato ad arte per provare a scalfire la flemma della Pelizon. Edoardo è tornato ad attaccare l’influencer sostenendo che sia finta e ripescando episodi di qualche settimana fa come la scelta di salvare Davide e non Daniele e la sua amicizia con Antonella Fiordelisi. Nikita ha risposto senza cedere ribattendo colpo su colpo alle insinuazioni di Edoardo fino all’arrivo di Oriana che ha voluto mettere fine alla discussione pensando che queste sono le ultime ore nella casa. Proprio la venezuelana ha avuto una piccola crisi perché non sa cosa le aspetta fuori e teme di rimanere delusa da Daniele Dal Moro. Oriana ha sempre ricordato l’ex tronista da quando è stato squalificato e spera che al termine del programma i due possano darsi una possibilità. Gli Oriele sperano ancora che Daniele possa partecipare alla finale e magari fare una sorpresa a Oriana ma a meno di clamorosi accordi delle ultime ore, Dal Moro non potrà partecipare perché squalificato e non voluto secondo le direttive volute dall’editore. Stesso discorso per Edoardo Donnamaria che non dovrebbe essere presente in studio per l’atto finale del Grande Fratello Vip. Una scelta che ha deluso gli appassionati del reality che speravano di rivedere due grandi protagonisti di questa edizione. Gli Oriele sperano però in qualche video o foto social che possa immortalare Daniele e Oriana insieme, un desiderio che coltivano da settimane. Le anticipazioni del 3 aprile per la finale di stasera del GF Vip fanno luce anche su un’ipotesi che nelle ultime ore è stata avanzata sui social: il televoto verrà stravolto. Nella casa hanno parlato della possibilità che la finale si svolga come l’anno scorso con i concorrenti che sfidano in un testa a testa con chi decidono di affrontare. Con questa possibilità Nikita dovrebbe essere sfavorita perché si ritroverebbe tutti i fandom degli Spartani a votare a prescindere per l’altro concorrente. Proprio per questo data l’influenza notevole dei vari fandom nei televoti precedenti, gli autori del Grande Fratello Vip potrebbero optare per una modalità meno scontata e più spettacolare che possa tenere i giochi aperti fino alla fine. L’idea più probabile è che ci sia un televoto a tre per scegliere quattro finalisti e poi un altro televoto per ridurre il numero a due che spegneranno le luci e arriveranno in studio per il verdetto finale.

GF Vip sondaggi televoto 3 aprile

Per quanto riguarda l’ultimo posto da finalista sono al televoto Milena e Alberto. Fino a sette giorni fa i pronostici pendevano in maniera netta per De Pisis ma dopo la scelta di quest’ultimo di trascinare in nomination Luca Onestini, eliminato proprio ad un passo dalla finale, alcuni fandom hanno scelto di votare per Milena che così potrebbe clamorosamente conquistare il sesto posto da finalista. I sondaggi sono davvero incerti e al momento le preferenze per Alberto si aggirano attorno al 55% con Milena ferma al 45%. La Miconi però può contare anche sul supporto delle Nikiters, le fan di Nikita, che spesso durante questa edizione hanno dimostrato tutta la loro forza. Proprio per questo, mai come questa volta, il televoto per il sesto finale appare tutt’altro che scontato con una possibile rimonta nelle ultime ore prima della chiusura sancita da Alfonso Signorini.