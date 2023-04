Bella Kidman Cruise su Instagram fa scalpore: è stata adottata FOTO

Si parla tantissimo di Bella Kidman Cruise per una sua foto su Instagram: chi è la prima figlia dei due attori e perché si parla di lei

Si è acceso improvvisamente il dibattito intorno a Bella Kidman Cruise, figlia d’arte di due grandissimi divi di Hollywood, come s’intuisce facilmente dal doppio cognome della ragazza. Nonostante i suoi genitori siano tra le star più note e amate del pianeta, Bella è una ragazza estremamente riservata, tanto che anche una sua semplice foto pubblicata tra le storie di Instagram ha letteralmente fatto scalpore. D’altronde, era circa un anno che la figlia della coppia d’oro di Hollywood non si mostrava in pubblico: spulciando il suo profilo, l’ultimo scatto risale addirittura al marzo 2022, da quel momento silenzio social, almeno per quanto riguarda i selfie o le foto, visto che la 30enne pubblica con regolarità post relativi alla sua attività artistica. Questa foto pubblicata all’improvviso, in cui Bella Kidman Cruise ha mostrato il suo nuovo taglio di capelli, è diventata immediatamente virale e di tendenza sui social, facendo sorgere molte domande riguardo alla sua identità. La figlia di Tom Cruise e Nicole Kidman è stata adottata dalla coppia protagonista di Eyes Wide Shut nel 1992 e con loro è cresciuta fino al 2001, anno in cui le due star hanno divorziato. Da quel momento in poi, della prima figlia adottiva della coppia non si è saputo quasi più niente e crescendo Bella si è chiusa nell’anonimato, allontanando l’ombra decisamente invadente della fama dei genitori. Tra le poche notizie sull’artista, ci sono quelle relative alla sua situazione sentimentale: la figlia del protagonista di Mission Impossible è sposata dal 2015 con un uomo di nome Max Parker e insieme a lui vive in Inghilterra, a Londra. Per il resto, sappiamo che Bella si dedica all’arte, e del suo lavoro c’è parecchia traccia sui social.

Bella Kidman e i figli di Tom Cruise

Sono tre in totale i figli che Tom Cruise ha avuto nella sua vita. Bella, il cui nome completo è Isabella Jane, è la prima e come detto è stata adottata nel 1992, al pari di suo fratello Connor, arrivato tre anni dopo, nel 1995. Anche quest’ultimo in realtà è estremamente riservato e dopo il divorzio dei suoi genitori si è visto molto poco sulle scene. Sia Bella che Connor sono cresciuti all’interno della Chiesa di Scientology, di cui l’attore protagonista di Top Gun è uno degli affiliati più famosi, ma al pari di sua sorella, anche il secondo figlio adottivo dei due attori è molto riservato e lontano dai riflettori. A differenza della sorella, Connor è più attivo sui social, ma tiene per sé la sua vita privata e raramente si è fatto fotografare, soprattutto negli ultimi anni, insieme a suo padre. L’ultimo scatto insieme, che un po’ come questo di Bella Kidman aveva fatto scalpore, immortalava padre e figlio insieme sul set di Jack Reacher, film con protagonista proprio Tom Cruise. Infine, l’ultima figlia del protagonista di Magnolia è Suri, nata nel 2006 dal matrimonio dell’attore con la star di Dawson’s Creek Katie Holmes. Nel tempo si è parlato moltissimo della situazione tra Tom Cruise e la sua ultimogenita, perché stando a quanto trapela da oltreoceano, i due ormai non avrebbero più rapporti da oltre dieci anni, sempre a causa dell’adesione dell’attore a Scientology. A differenza degli altri due figli del premio Oscar, Suri non è cresciuta nella chiesa americana e per questo motivo Tom Cruise non può avere rapporti con lei, perché è considerata una persona “avversa” al credo.