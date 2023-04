Chi vince il Grande Fratello Vip 2023: pronostici finale

Tutto pronto per la finale del Grande Fratello Vip: i pronostici su chi vince tra Oriana, Nikita, Tavassi, Micol, Giaele e una tra Milena e Alberto

Stasera 3 aprile va in onda la finale del Grande Fratello Vip 2023 ma da settimane i fan si chiedono chi vincerà il reality condotto da Alfonso Signorini dopo aver trascorso 197 giorni nella Casa. Dopo un lungo percorso costellato da clamorosi colpi di scena, squalifiche, addii inaspettati e provvedimenti, il GF Vip 7 si conclude. A poche ore dalla proclamazione del vincitore sono ancora in gara sette concorrenti e cinque di questi sono già finalisti, l’ultimo invece sarà stabilito nella puntata di stasera 3 aprile e vede al televoto Milena e Alberto. Chi vincerà tra i due sarà il sesto finalista di questa edizione e si contenderà la vittoria con Micol, Tavassi, Nikita, Giaele e Oriana. Così come avvenuto nelle ultime edizioni i verdetti sui finalisti sono stati dati a sorpresa con i concorrenti che credevano di essere al televoto per l’eliminazione. La prima a conquistare un posto da finalista è stata Oriana Marzoli che secondo i pronostici è la favorita per la vittoria finale. La venezuelana è da mesi considerata la grande protagonista di questa edizione e grazie al supporto dei suoi fan e del fandom degli Oriele nata per la ship con Daniele parte con il ruolo di concorrente da battere. Sono tantissimi i sostenitori di Oriana che settimana dopo settimana ha conquistato i fan italiani e raggiunto anche quelli spagnoli che già la conoscevano per la sua partecipazioni a numerosi reality. La sua simpatia e schiettezza hanno catturato l’attenzione e permesso alla venezuelana di diventare la preferita del pubblico.

GF Vip pronostici finale: i favoriti

I giochi però non sono decisi: la tradizione va contro Oriana perché in genere chi viene nominato prima finalista non riesce mai ottenere la vittoria. Lo scorso anno infatti Lulù Selassie non venne premiata dal pubblico che nel corso del tempo decise di legarsi alla sorella Jessica che alla fine vinse l’edizione 2021-2022. Chi vince il Grande Fratello Vip 2023 quest’anno è una partita che secondo gli ultimi pronostici dovrebbe riguardare solo tre concorrenti. Infatti gli unici due che potrebbero intaccare la vittoria di Oriana sono Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon. Il fratello di Guendalina ha scombussolato gli equilibri nella casa dopo il suo ingresso così come fatto da Oriana e può contare sul supporto degli Incorvassi, il fandom nato per la sua storia con Micol. Inoltre è ancora vivo e forte il legame degli Spartani che potrebbe spingere i vari fandom a dividersi i voti tra lui e Oriana. Chi potrebbe approfittare di questa situazione è Nikita, la concorrente più nominata nella storia del Grande Fratello e quella con più nomination. Entrata per prima nella casa a sorpresa la Pelizon è sempre stata tra le favorite del pubblico anche grazie all’incredibile supporto delle Nikiters le sue fan. Non considerata dagli Spartani, Nikita può contare sull’appoggio dei Donnalisi, i fan di Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, e da qualche settimana anche da gran parte dei concorrenti che hanno partecipato al reality. Tra coloro che sperano in una sua vittoria oltre all’amica Antonella ci sono Patrizia Rossetti, Attilio Romita, George Ciupilan e Ginevra Lamborghini. Il pubblico inoltre potrebbe scegliere Nikita perché ritenuta sempre rispettosa e mai sopra le righe.

A prescindere delle modalità scelte dalla produzione su come stabilire chi vince il Grande Fratello Vip, non sembrano avere molte chance Giaele, Micol e chi vincerà il televoto tra Milena e Alberto. Dopo aver sfruttato la collaborazione tra i fandom degli spartani, Micol e Giaele non sembrano avere la forza di poter ribaltare i pronostici e conquistare la vittoria finale. Decisamente meno probabile un’affermazione di Milena o Alberto: la Miconi sembra la più debole perché vicina a Nikita ma lontana dalle dinamiche dei fandom che propendono per gli altri concorrenti, mentre Alberto non sembra poter impensierire la popolarità degli altri finalisti.