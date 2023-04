Finalisti Gf Vip chi sono e quanto vince il vincitore

Chi sono finalisti del Grande Fratello Vip 2022 2023 e quanto vince chi conquista la vittoria finale

L’attesa puntata finale del Grande Fratello Vip 2023 è arrivata e Alfonso Signorini è pronto a chiudere quest’edizione del reality Mediaset decisamente discussa. Sono sei i finalisti che si contenderanno la vittoria con un ultimo verdetto che verrà annunciato proprio nella puntata di stasera 3 aprile. Infatti a contendersi l’ultimo posto in finale ci sono Alberto De Pisis e Milena Miconi, entrambi al televoto e che a poche ore dallo spegnimento delle luci della casa potrebbero sognare la vittoria finale. La prima finalista di questa edizione del Grande Fratello Vip è stata Oriana Marzoli che è stata premiata dal pubblico più di un mese fa vincendo un televoto dedicato esclusivamente a diventare protagonista dell’ultima puntata del reality. La venezuelana ha conquistato fan in Italia e in Spagna ed è colonna portante dei cosiddetti spartani, il gruppo di concorrenti che ha animato la seconda parte di questa edizione. A favore di Oriana ci sono però in particolare due fandom sfegatati, gli Orianistas che sono esclusivamente sostenitori della influencer, e gli Oriele nati per la ship con Daniele Dal Moro.

La seconda finalista ad essere proclamata è stata Micol che a sorpresa ha vinto il televoto contro Nikita e Antonella: la Incorvaia ha ottenuto un posto nella puntata conclusiva grazie alle collaborazioni tra fandom degli spartani e all’appoggio degli Incorvassi, fan della coppia formata dalla bionda sorella di Clizia e Edoardo Tavassi. La terza finalista del Grande Fratello Vip è Giaele De Donà che, un po’ come accaduto per Micol, ha usufruito della partnership tra fandom perché anche lei parte degli Spartani e a sostenerla ci sono i Gioiellers. Quarto finalista è Edoardo Tavassi entrato a reality in corso così come Oriana ma che subito si è imposto con il suo carisma e la capacità di intrattenere il pubblico e i compagni di avventura. Il fratello di Guendalina può inoltre contare sull’appoggio degli Incorvassi e il sostegno di tantissimi utenti che lo hanno già apprezzato nella sua esperienza a L’Isola dei Famosi. Quinta finalista è Nikita Pelizon che in questa edizione è riuscita ad entrare nella storia del reality perché la concorrente con più nomination e più volte al televoto. Nonostante le avversità nella casa, l’influencer ha potuto contare sul sostegno delle Nikiters e ora anche dei Donnalisi, fan di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, quest’ultima grande amica proprio della Pelizon. I finalisti del Grande Fratello Vip 2023 sono quindi Oriana, Micol, Giaele, Tavassi, Nikita, Alberto e Milena. Il vincitore del GF Vip di quest’anno vincerà 100 mila euro e metà di questa cifra sarà devoluta in beneficenza.

Gf Vip confermata la prossima stagione

I richiami molto duri di Pier Silvio Berlusconi a una necessaria decenza hanno fatto sospettare una possibile cancellazione del reality show condotto da Alfonso Signorini. In alternativa si è ipotizzata la presenza di un nuovo conduttore e invece nulla di tutto questo. Il GF VIP 8 è stato confermato ufficialmente ma le cose andranno diversamente l’anno prossimo. La linea dura contro atteggiamenti violenti, bullismo, volgarità di vario genere, dal linguaggio al vestiario, sarà imposta fin da subito e probabilmente andrà a delineare già le scelte dei partecipanti. Pare che Alfonso Signorini sia in perfetto accordo con la rete e le parole dure pronunciate ai vipponi lo dimostrano. Cambio di linea editoriale, quindi, il che rende la prossima edizione del GF VIP già molto attesa. Da capire, ora, se il pubblico apprezzerà una versione un po’ meno trash del programma, che anche quest’anno ha ottenuto un buon riscontro. Qualcosa però cambierà, a partire dall’addio di Sonia Bruganelli, intenzionata a lasciare il proprio ruolo da opinionista dopo due stagioni, stesso discorso per Orietta Berti. Le più quotate a sostituire le due opinioniste sono Soleil Sorge e Giulia Salemi, già presente quest’anno per il momento social. Antonella Fiordelisi potrebbe sostituire proprio la fidanzata di Pierpaolo Petrelli ma non è da escludere un nome a sorpresa come opinionista, infatti si vocifera che in trattative ci sia Giancarlo Magalli.