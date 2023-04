Manuele D’Oppido figlio malattia: il dramma e l’impegno

La malattia che ha il figlio di Manuele D’Oppido è l’autismo: il racconto che ha portato alla diagnosi e l’impegno dei genitori

Manuele D’Oppido, insieme a sua moglie Vanessa Bozzacchi, è il fondatore della Fondazione Mente, un progetto molto importante che si occupa di aiutare i bambini e i ragazzi che sono affetti da problemi legati allo sviluppo neurale. Il progetto nasce proprio da un’esperienza personale, la malattia di cui soffre Leone, il figlio della coppia. Nato nel 2013 il bambino inizialmente non aveva palesato alcun disagio, ma dopo circa un anno di vita qualcosa è cambiato e i genitori si sono accorti di alcune difficoltà che il loro piccolo viveva, come quella di deambulare o nel concentrarsi sulle cose. Manuele e Vanessa decidono, dunque, d’investigare sulle condizioni del figlio e dopo alcune visite al piccolo Leone viene diagnosticato uno spettro autistico con disturbo della comunicazione, cui poi segue anche la diagnosi che aggiunge i disturbi del linguaggio e della comprensione e via via il quadro clinico si inizia a fare sempre più complesso. La malattia del figlio di Manuele D’Oppido e sua moglie è l’autismo ma fin dal primo momento non si sono lasciati abbattere da questa situazione e hanno iniziato a sperimentare diverse strade per garantire a Leone una vita il più normale possibile, fino a marzo 202o, con la pandemia, il lockdown e la vita che si congela. In questo periodo Manuele e Vanessa hanno modo di occuparsi più da vicino del loro figlio e comprendendo la necessità di Leone di ricevere il giusto aiuto e di essere inserito in un contesto sociale che lo faccia vivere normalmente, danno vita al progetto della Fondazione Mente, che oggi acquisisce sempre più importanza e riesce ad aiutare i piccoli che soffrono di disturbi legate alla sfera neurale e a sostenere le famiglie che si sono trovate a far fronte a situazioni così importanti senza spesso avere i mezzi per affrontarle. L’obiettivo della fondazione è quello di costruire un centro specializzato che possa aiutare tutti i bambini e ragazzi che soffrono di questa malattia, garantendogli terapie adeguati e un contesto sociale in cui vivere al meglio.

Manuele D’Oppido moglie

La Fondazione Mente porta la firma, come sottolineato, di Manuele D’Oppido e di Vanessa Bozzacchi, sua moglie. Oltre ad essere vicepresidente e fondatrice di Fondazione Mente, la mamma di Leone è direttore fashion per Spaghettimag e consulenza d’immagine per othersrl. La donna, di recente, si è raccontata in un’intervista a Vanity Fair, scavando a fondo nel percorso che ha fatto per accettare la malattia del figlio e per reagire. Oltre che ripercorrere tutte le tappe che hanno portato i due genitori al riconoscimento della malattia di Leone alle vare diagnosi fino alla creazione del loro progetto, Vanessa ha anche scritto una lettera aperta sull’autismo, uno scritto molto intenso in cui la madre di Leone affronta tutto ciò che vuol dire convivere con l’autismo, una condizione che spesso viene mal recepita dall’esterno e non trattata con la giusta cura. Anche sul profilo Instagram della donna possiamo vedere tutto l’impegno che lei e suo marito pongono a sostengo della Fondazione, la cui lotta è stata condivisa anche da moltissimi personaggi di spicco e ha trovato il sostegno di moltissimi enti di beneficienza.